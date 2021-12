Redmi Note 10S obtient une nouvelle variante de stockage de 8 Go de RAM, 128 Go en Inde ; La version 6 Go/128 Go obtient une hausse des prix

Redmi Note 10S (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Xiaomi a lancé en silence une nouvelle variante de stockage de 8 Go de RAM et 128 Go du Redmi Note 10S en Inde le jeudi 2 décembre. La nouvelle version sera vendue aux côtés des variantes existantes de 6 Go/64 Go et 6 Go/128 Go et sera mise en vente pour la première fois. à partir du 3 décembre à 12h. La version Redmi Note 10S 8 Go/128 Go sera disponible au prix de Rs 18 499.

Prix ​​Redmi Note 10S, disponibilité

La version de stockage de 8 Go de RAM et 128 Go du Redmi Note 10S a été lancée en Inde au prix de Rs 18 499. Les transactions par carte de crédit ICICI Bank et EMI seront éligibles à une remise supplémentaire de 1 000 Rs.

La version Redmi Note 10S 8 Go/128 Go commencera à être vendue à partir du 7 décembre à 12 h sur Mi.com/in, Mi Home, Amazon India et les magasins de détail.

Lire aussi | Xiaomi dit que les prix légèrement plus élevés pour les smartphones sont « là pour rester un moment »

Les variantes 6 Go/64 Go et 6 Go/128 Go du téléphone sont actuellement répertoriées sur Mi.com/in à Rs 14 999 et Rs 16 499 respectivement. La version 6 Go/128 Go a été lancée au prix de Rs 15 999 et son prix a donc augmenté de Rs 500.

Spécifications, fonctionnalités du Redmi Note 10S

Le Redmi Note 10S est livré avec un écran Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 3. Sous le capot, le téléphone dispose d’une puce MediaTek Helio G95. Il exécute le logiciel MIUI 12.5. Le Note 10S dispose en outre d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Pour la photographie, il dispose d’une configuration quad-cam avec un principal 64MP (capteur non spécifié), un ultra grand-angle 8MP et deux appareils photo 2MP, un pour la profondeur et un autre pour les macros. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 13MP.

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs et une prise en charge audio Hi-Res.

Lire aussi | Avis Redmi Note 10S : c’est le logiciel, et non le matériel, qui rend ce téléphone « spécial »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.