Redmi Note 10S, Redmi Watch lancée en Inde: spécifications, fonctionnalités, prix et tout ce qu’il faut savoir

Redmi Note 10S est une Redmi Note 10 remaniée avec un processeur mis à jour, une caméra principale et MIUI 12.5, tandis que Redmi Watch est la première montre intelligente de Redmi en Inde. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le Redmi de Xiaomi a lancé jeudi la Redmi Note 10S et la Redmi Watch en Inde. Alors que le Redmi Note 10S est un Redmi Note 10 remanié avec un SoC MediaTek Helio G95 mis à jour, le logiciel MIUI 12.5 et un appareil photo principal 64MP plus puissant, Redmi Watch est la première montre intelligente de Redmi dans le pays. Le prix du Redmi Note 10S India commence à Rs 14 999 et sera disponible à partir du 18 mai. Redmi Watch sera disponible à partir du 25 mai au prix de 3 999 Rs.

Le Redmi Note 10S est notamment le quatrième téléphone de la série Redmi Note 10 et se situe entre le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro. Il s’agit essentiellement du Redmi Note 10 avec un processeur différent, une caméra principale et un «minimum» de 6 Go de RAM – ce que Xiaomi semble mettre en avant. Pour le contexte, le Note 10 est livré avec 4 Go de RAM par défaut et atteint 6 Go.

Une autre caractéristique phare de la Note 10S semble être le logiciel. C’est le premier téléphone Xiaomi en Inde à être livré avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi, bien qu’il ne s’agisse pas de la version finale. Xiaomi l’appelle «provisoire» MIUI 12.5. Il possède tous les éléments clés liés aux performances et à l’efficacité, mais n’inclut pas sa fonction de sélection, qui est la possibilité de désinstaller et de supprimer de nombreuses applications préchargées. Le téléphone l’obtiendra bientôt via une mise à jour OTA. Xiaomi a précédemment affirmé que MIUI 12.5 est meilleur que iOS 14.5 et la dernière interface utilisateur One de Samsung avec moins de bloatware de première partie.

Redmi Watch sera disponible à partir du 25 mai au prix de Rs 3 999. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Quant à la montre Redmi, il s’agit du deuxième appareil portable de fitness de Redmi en Inde après le Redmi Band. Bien qu’elle ne soit toujours pas une montre intelligente à part entière, compte tenu de son prix bas et de sa fiche technique légèrement meilleure, elle est une évidence pour quiconque cherche à se mettre à niveau. À son prix, la Redmi Watch sera en concurrence avec une multitude d’appareils Amazfit, et il en existe déjà un bon nombre en Inde.

Redmi Note 10S, prix Redmi Watch, disponibilité

Redmi Note 10S a été lancé en Inde au prix de Rs 14 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. La variante 6 Go / 128 Go du téléphone a été lancée à 15 999 Rs. Il sera disponible à l’achat dans les magasins Mi.com, Amazon, Mi Home et Mi Studio à partir du 18 mai.

Redmi Watch a été lancé au prix de 3999 Rs et sera disponible sur Mi.com, Flipkart, Mi Homes et Mi Studios à partir du 25 mai.

Redmi Note 10S, spécifications, caractéristiques de la montre Redmi

Le Note 10S a un écran Super AMOLED de 6,43 pouces 1080p qui peut, au moins en théorie, atteindre un pic de 1100 nits comme le Note 10. Il n’y a pas non plus de support HDR ou de taux de rafraîchissement élevé comme le Note 10 Pro / Note 10 Pro Max. Pour la protection, il a Corning Gorilla Glass 3. La conception et les matériaux de construction ont été retirés tels quels de la note 10 bien qu’il y ait un nouveau coloris bleu qui est exclusif à ce modèle. Il existe un lecteur d’empreintes digitales latéral pour la biométrie. Pour compléter l’ensemble, deux haut-parleurs et une prise en charge audio haute résolution.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un SoC Helio G95 8 cœurs 12 nm avec jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage USF2.2 (extensible). Pour la photographie, il dispose d’une configuration à quatre caméras avec un 64MP principal (capteur non spécifié puisque Xiaomi s’appuie sur plusieurs fournisseurs), un ultra grand angle 8MP et deux appareils photo 2MP, un pour la profondeur et un autre pour les macros. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 13MP. Le Note 10S dispose en outre d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le prix du Redmi Note 10S Inde commence à Rs 14,999. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Redmi Watch dispose d’un écran LCD TFT de 1,4 pouces avec une résolution de 320 × 320 pixels et une luminosité de 480 nits. Il y a un capteur de lumière ambiante dans la smartwatch pour régler automatiquement la luminosité en fonction de votre environnement, bien qu’il n’y ait pas de fonctionnalité toujours active (ce qui est compréhensible à ce prix). L’option Lever pour se réveiller est disponible. La montre peut être personnalisée avec plus de 200 cadrans (accessibles depuis l’application Xiaomi Wear). Le corps est en plastique et se décline en trois couleurs: ivoire, noir et bleu. Il est certifié 5ATM. Les bracelets sont échangeables par l’utilisateur avec Xiaomi offrant un choix d’options ivoire, noir, bleu et olive.

Le grand avantage est la prise en charge du GPS et du GLONASS, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre smartphone à la maison et que la Redmi Watch peut garder un journal de vos courses et de votre jogging avec des paramètres tels que les calories brûlées pendant les entraînements. En parlant de cela, il est livré avec 11 modes sportifs, notamment le cricket, la marche, le cyclisme, le trekking, la course en plein air, le tapis roulant, la natation en piscine et le freestyle. La montre dispose également de capteurs pour suivre la fréquence cardiaque continue (à des intervalles allant jusqu’à 30 minutes) et elle peut vous avertir en cas de fluctuations irrégulières. Le suivi du sommeil et la respiration guidée sont également disponibles.

Comme toute autre montre de fitness à son prix, la montre Redmi vous permettra également d’afficher les notifications et de désactiver ou de rejeter les appels même si elle ne peut pas répondre. Il n’y a pas non plus de haut-parleur et de micro intégrés. Vous ne pouvez pas installer d’applications dessus car il n’y a pas de support de l’App Store. Xiaomi n’a pas ouvert la plate-forme pour les services de fitness tiers comme Strava pour le moment, ce qui signifie que sa propre application Wear est votre seule option pour rassembler toutes les données.

La batterie 230 mAh à l’intérieur de la montre Redmi est conçue pour offrir jusqu’à 10 jours d’utilisation sur une seule charge – la charge se fait via un chargeur à broches POGO.

