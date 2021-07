Redmi Note 10T 5G avec Dimensity 700 SoC, écran 90 Hz fait ses débuts en Inde pour 13 999

La sous-marque Redmi de Xiaomi a enfin lancé son premier téléphone 5G en Inde. Le “nouveau” Redmi Note 10T 5G est en fait basé sur le Redmi Note 10 5G, tout comme le POCO M3 Pro 5G.

Le Redmi Note 10T 5G a un écran FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe centrée pour la caméra selfie 8MP. Il est alimenté par le chipset 7 nm Dimensity 700 de MediaTek, qui a été couplé à jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2 intégré.

À l’arrière du Redmi Note 10T 5G se trouve une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 48 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Garder les lumières allumées est une grande batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 18 W. Xiaomi dit que la batterie peut facilement fournir jusqu’à deux jours d’utilisation régulière. Il est également livré avec un capteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm et un blaster infrarouge. Sur le plan logiciel, le téléphone exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Le Redmi Note 10T 5G a été lancé dans le pays à un “prix de lancement” de 13 999 (environ 187 $) pour la version 4 Go/64 Go et de 15 999 (environ 214 $) pour la version 6 Go/128 Go. Les options de couleur incluent le bleu métallisé, le blanc chrome, le noir graphite et le vert menthe. Il devrait être mis en vente dans le pays à partir du 26 juillet via Mi.com, Amazon.in, le magasin Mi Home et les principaux détaillants hors ligne.

