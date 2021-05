Redmi Note 8 2021: Xiaomi révèle son design et quelques fonctionnalités officielles | La technologie

Xiaomi présentera prochainement le Redmi Note 8 2021, une version mise à jour pour célébrer les 25 millions d’unités vendues dans le monde du modèle original. C’est son design et certaines fonctionnalités officielles confirmées par la marque.

Le Redmi Note 8 est l’un des téléphones Xiaomi qui a eu le plus de succès ces derniers temps. Le terminal est arrivé sur le marché à l’été 2019 et est resté pendant plusieurs mois l’un des smartphones les plus vendus dans différents magasins, dont Amazon Espagne. Selon la marque, plus de 25 millions d’unités au total ont été vendues dans le monde.

Pour célébrer cette étape importante, Xiaomi a annoncé il y a quelques jours qu’il préparait le Redmi Note 8 2021, une version mise à jour de l’appareil qui sortira prochainement. Pour réchauffer les moteurs, l’entreprise nous a déjà montré à quoi ressemblera le modèle 2021 et a confirmé certaines de ses caractéristiques officielles.

Le design du Redmi Note 8 2021 est ce que vous pouvez voir dans l’image d’ouverture de cette nouvelle. Comme tu peux le voir, à l’œil nu son aspect est le même que le modèle d’origine, il ne semble donc pas y avoir de changements dans cette section.

Il aura un écran FullView de 6,3 pouces avec une encoche de type goutte et un menton inférieur avec le logo Redmi. À l’arrière, on peut voir le module vertical avec les quatre caméras et le flash LED, ainsi que le lecteur d’empreintes digitales situé dans le tiers supérieur.

Xiaomi a confirmé que le cerveau de la nouvelle version sera un Jeu de puces MediaTek Helio G85. Ce que la marque n’a pas révélé, c’est la RAM et le stockage interne, bien que les rumeurs précédentes Ils suggèrent qu’il viendra avec 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de ROM.

L’équipement photographique est une autre des caractéristiques du Remi Note 8 2021 que la marque a confirmé. Il aura un capteur principal de 48 Mpx, qui, selon les rumeurs, sera accompagné d’une caméra ultra grand angle 8MP, d’une caméra macro 2MP et d’un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale utilisera un capteur 13MP en fonction des fuites.

On dit aussi qu’il montera un Batterie de 4000 mAh avec charge rapide à 22,5 W, et le système d’exploitation sera MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Pour le moment Xiaomi n’a pas annoncé quand le lancement officiel du Remi Note 8 2021 sera, bien que tout indique que ce sera dans les prochains jours.