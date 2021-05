Redmi proposera un appareil photo 50MP sur le prochain téléphone

Redmi a lancé le Redmi Note 10 Pro plus tôt cette année, apportant pour la première fois un appareil photo principal de 108 MP à un téléphone Redmi. Mais nous avons également vu une tendance pour les produits phares à adopter ces derniers temps des caméras principales ou ultra-larges de 50MP, car OnePlus, Oppo, Vivo et Xiaomi proposent tous un capteur 50MP sur leurs produits phares.

Maintenant, Digital Chat Station, l’informateur de Weibo, a affirmé que la sous-marque axée sur le budget de Xiaomi avait également un téléphone avec un appareil photo 50MP en préparation. Selon la traduction automatique, la prochaine version chinoise du Redmi Note 10 Pro n’utilisera pas cet appareil photo.

Le fuyant affirme également que la caméra 50MP en question contient une taille de capteur de 1 / 1,5 pouce, qui ne correspond pas aux capteurs GN1 et GN2 de Samsung. Mais cela correspond définitivement au capteur d’image 50MP OV50A d’Omnivision, qui a été annoncé en février.

Le capteur d’Omnivision vante également une couverture de mise au point automatique à détection de phase à 100%, une taille de pixel d’un micron, un HDR décalé et des prises de vue en pixels comparables à une caméra de 12,5 mégapixels à deux microns. La taille des pixels en particulier est plus petite que les capteurs 50MP de Samsung, mais plus grande que la caméra principale 108MP du Mi 11 et le tireur 48MP du Redmi Note 10. Nous sommes néanmoins heureux de voir les entreprises adopter une approche «moins c’est plus» pour les mégapixels, car des pixels plus grands équivalent généralement à de meilleures prises de vue en basse lumière.

Pour ce que ça vaut, notre propre Eric Zeman a pensé que le Redmi Note 10 Pro, totalisant 108 MP, offrait de belles images pour le prix, mais qu’il ne pouvait pas égaler le Pixel 4a. Il semble donc qu’il y ait place à l’amélioration pour ce prochain appareil Redmi.