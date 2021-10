Redmi Smart Band Pro, c’est le nouveau bracelet que Xiaomi présentera avec le Redmi Note 11 | La technologie

Jeudi prochain, le 28 octobre, Xiaomi célébrera l’événement de présentation de la série Redmi Note 11. Mais les nouveaux mobiles n’arriveront pas seuls : si les rumeurs sont vraies, nous rencontrerons également le Redmi Smart Band Pro, le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi .

Les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro + sont à nos portes. Xiaomi a confirmé il y a quelques jours que l’événement de présentation se tiendrait ce jeudi, nous n’avons donc plus rien pour connaître tous les détails de la nouvelle famille de terminaux.

A l’approche du jour de l’événement, les fuites s’intensifient et on connaît non seulement les caractéristiques possibles des trois mobiles, mais on sait aussi qu’ils n’arriveront pas seuls.

Xiaomi a confirmé sur le réseau social chinois Weibo que les nouveaux smartphones partageront la scène avec la Redmi Watch 2, la nouvelle génération de la montre connectée de la marque, mais tout indique qu’un autre wearable fera également son apparition.

On parle de la Redmi Smart Band Pro, Le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi qui a été vu dans une fuite publiée par le média spécialisé allemand WinFuture.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Comme vous pouvez le voir dans les images qui illustrent le rapport WinFuture, le Redmi Smart Band Pro dispose d’un écran beaucoup plus grand que celui du Xiaomi Mi Band 6 ou du Mi Smart Band 4C (qui est le nom que le Redmi Band original a reçu sur le marché international).

Ce design nous rappelle la Huawei Watch Fit, la montre connectée de sport de Huawei avec un grand écran et un prix réduit, il est donc possible que Xiaomi veuille affronter cet appareil avec son propre modèle.

Le grand écran sera le protagoniste du Redmi Smart Band Pro, Il affichera une grande quantité d’informations à l’utilisateur en couleur.

L’écran sera encadré dans un boîtier en plastique et aura un bracelet en silicone, bien qu’il soit possible que les bracelets soient interchangeables et que nous puissions les trouver dans d’autres matériaux.

Vous avez décidé de prendre soin de votre santé et de vous remettre en forme, vous allez donc acheter un bracelet intelligent. Le problème, c’est qu’il y en a tellement, et tellement semblables les uns aux autres, qu’il est difficile de les différencier. Ce guide vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

Pour le moment, les caractéristiques techniques du nouveau bracelet Xiaomi sont inconnues, nous devrons donc attendre pour savoir ce que cet appareil nous offre.

Selon le rapport WinFuture, Le Redmi Smart Band Pro sera disponible en Europe peu après sa présentation officielle en Chine, nous pourrons donc peut-être y mettre nos dents sous peu.