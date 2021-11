Redmi Smart Band Pro est ici avec un écran AMOLED de 1,47 pouces, plus de 110 modes d’entraînement

Que souhaitez-vous savoir

La sous-marque Redmi de Xiaomi a déployé un nouveau tracker de fitness économique appelé Redmi Smart Band Pro. Il est livré avec un écran AMOLED de 1,47 pouce, un moniteur de fréquence cardiaque PPG et un capteur SpO2. Redmi a également dévoilé une smartwatch abordable appelée Redmi Watch 2 Lite.

Redmi, qui a lancé son tout premier tracker de fitness l’année dernière, a maintenant introduit un nouvel appareil qui a les spécifications pour donner aux meilleurs trackers de fitness bon marché une course pour leur argent. Le nouveau Redmi Smart Band Pro est livré avec presque toutes les fonctionnalités que vous trouverez dans le Mi Band 6 de Xiaomi, y compris un écran AMOLED lumineux et une surveillance de l’oxygène dans le sang.

Le nouveau Redmi Smart Band Pro est doté d’un écran AMOLED de 1,47 pouce avec un rapport écran/corps de 66,7% et une prise en charge de l’affichage permanent. Le corps du tracker de fitness est fabriqué à partir de polycaprolactame, qui est encore renforcé à l’aide de fibre de verre.

Source : Redmi

Le dernier tracker de fitness de Redmi est livré avec plus de 110 modes de fitness, y compris la course en plein air, la randonnée, le trekking, le cyclisme en salle, le yoga et le tapis roulant. Il propose également une surveillance de la fréquence cardiaque sur 24 heures, un suivi de la SpO2, un suivi de la qualité du sommeil et une surveillance du niveau de stress.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Redmi affirme que le Smart Band Pro peut durer jusqu’à deux semaines avec une seule charge. Avec le mode d’économie d’énergie activé, vous pouvez vous attendre à ce qu’il fournisse jusqu’à 20 jours d’autonomie. Semblable aux meilleurs trackers de fitness de Xiaomi, le Redmi Smart Band Pro peut être facilement chargé avec un petit câble magnétique.

Source : Redmi

La Redmi Watch 2 Lite est une version plus abordable de la Redmi Watch 2 que la société a dévoilée aux côtés des téléphones de la série Redmi Note 11 la semaine dernière. Il est livré avec un écran TFT de 1,55 pouces de résolution 320 x 360, une résistance à l’eau de 5 ATM, une prise en charge Bluetooth 5.0, un capteur de fréquence cardiaque optique, un GPS intégré et une batterie de 262 mAh censée offrir jusqu’à 10 jours d’utilisation.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité, mais nous nous attendons à ce que les deux appareils portables soient mis en vente très bientôt sur des marchés tels que l’Inde.

Mi Bande 6

Le Mi Band 6 est un tracker de fitness impressionnant qui offre un excellent rapport qualité-prix, un grand écran AMOLED et une autonomie de batterie exceptionnelle. En plus de fonctions étendues de suivi d’activité, il dispose également d’une surveillance du stress et d’un capteur SpO2 pour la surveillance de l’oxygène dans le sang.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.