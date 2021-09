Redmi Smart TV 32 et 43 pouces avec Android TV 11, prise en charge Dolby Audio lancée en Inde ; le prix commence à Rs 15 999

Les deux téléviseurs exécutent le Patchwall 4.0 de Xiaomi et peuvent également basculer sur le téléviseur Android 11 de série.

La sous-marque Xiaomi Redmi a lancé mercredi en Inde deux nouveaux téléviseurs intelligents abordables dans le cadre de sa “Série Redmi Smart TV”. Redmi Smart TV 32 et 43 pouces apporte des fonctionnalités haut de gamme telles que le moteur d’image vif interne de Xiaomi, Android TV 11 et la prise en charge de Dolby Audio au segment d’entrée de gamme. Le Redmi Smart TV 32 compatible HD a été lancé en Inde au prix de Rs 15 999. Le Redmi Smart TV 43, doté d’un écran Full HD, vous coûtera 25 999 Rs.

Xiaomi dit qu’il vendra les nouveaux téléviseurs Redmi Smart à un prix de « lancement » – nous supposons qu’il est plus bas – pendant une période de vente limitée à la première date de son événement promotionnel « Diwali with Mi » sur tous les canaux et sur Amazon pendant l’e -Grand festival indien du portail de commerce. Plus précisément, ces téléviseurs seront disponibles sur Mi.com, Mi Home, Mi Studio, Amazon et chez tous les partenaires de vente au détail hors ligne Xiaomi. La société ne partage pas encore les détails exacts de la disponibilité. Il n’a pas non plus révélé les prix de lancement pour le moment.

En parlant de spécifications, alors que le Redmi Smart TV 43 est un téléviseur Full HD, le modèle 32 pouces est compatible HD (1366 x 768) avec des angles de vision de 178 degrés et Vivid Picture Engine, l’algorithme de traitement d’image interne de Xiaomi. La société affirme que les deux téléviseurs sont capables d’afficher jusqu’à 16 millions de couleurs. De plus, Xiaomi a ajouté des commandes d’image personnalisées pour un contrôle plus granulaire des paramètres qui, selon lui, sont une “première dans son segment”. Pour l’audio, les téléviseurs Redmi Smart sont livrés avec une configuration de haut-parleurs de 20 W avec prise en charge Dolby Audio (Dolby Atmos via ARC).

Sous le capot, les deux Redmi Smart TV contiennent un processeur MediaTek A35 à 4 cœurs associé au GPU Mali G31, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Les deux téléviseurs exécutent le Patchwall 4.0 de Xiaomi et peuvent également passer au téléviseur Android 11 de série.

Il n’y a pas de microphones à champ lointain dans ces téléviseurs « économiques » comme les autres téléviseurs Mi plus haut de gamme de Xiaomi, mais vous bénéficiez d’une fonction de recherche vocale pratique de l’assistant Google via la télécommande fournie. Il n’y a pas non plus de support Chromecast, à la place, vous obtenez Miracast pour la mise en miroir du contenu.

Xiaomi affirme également que ces téléviseurs Redmi Smart TV sont le premier segment Wi-Fi double bande avec 2,4 GHz/5 GHz sur les écrans HD/FHD, la technologie MIMO et le mode automatique à faible latence. Les options de connectivité incluent deux ports USB 2.0, un port Ethernet, un port AV, une prise 3,5 mm et Bluetooth 5.0.

