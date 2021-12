Mi QLED TV 4K 55

Xiaomi a commencé lundi à déployer de nouvelles mises à jour pour deux de ses gammes de téléviseurs intelligents populaires – Redmi Smart TV X et Mi QLED – en Inde, les mettant à jour avec les dernières technologies de sécurité et ajoutant la prise en charge d’Alexa smarts. Les mises à jour, attendues, sont déployées de manière progressive, c’est-à-dire que tous les téléviseurs ne les recevront pas en même temps. La société conseille aux utilisateurs de « vérifier la mise à jour de votre système » pour télécharger et installer lesdites mises à jour.

La mise à jour OTA, avec la version R21.10.29.3261, sera disponible sur l’ensemble de la série Redmi Smart TV X, qui couvre un trio de tailles d’écran : 50, 55 et 65 pouces. Les Redmi Smart TV d’entrée de gamme 43 et 32 ​​pouces ne sont pas couverts par ce déploiement de mise à jour. La mise à jour du Mi QLED 4K 55 pouces porte le numéro de version R21.10.29.3261.

Lire aussi | Revue Redmi Smart TV 43 pouces : Voler une affaire, mais est-ce une bonne affaire ?

Xiaomi note que les deux mises à jour apporteront un « correctif de sécurité mis à jour » et « fonctionne avec l’application Alexa » à ces téléviseurs intelligents. La version PatchWall reste la même. Pour rappel, Redmi Smart TV X Series et Mi QLED TV 4K 55 exécutent le logiciel Android TV 10 prêt à l’emploi.

Redmi Smart TV X Series, spécifications Mi QLED TV 4K 55, prix en Inde

Les modèles Redmi Smart TV X 50, 55 et 65 pouces ont un panneau 4K avec une résolution de 3840 × 2160 pixels. Ces téléviseurs rendent également accessibles à plus d’acheteurs des fonctionnalités haut de gamme telles que Dolby Vision et HDR 10+. Les trois téléviseurs de la série sont équipés de haut-parleurs de 30 W avec prise en charge Dolby Audio et DTS Virtual:X. Il existe également une prise en charge de Dolby Atmos via le passthrough HDMI eARC.

Sous le capot, les modèles Redmi TV X sont livrés avec un processeur MediaTek quad-core 64 bits avec GPU Mali G52, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Les options de connectivité incluent trois ports HDMI 2.1, un eARC, deux ports USB, optique, 3,5 mm et Ethernet ainsi qu’une entrée AV. Tous les téléviseurs ont Chromecast intégré, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi double bande.

Le Redmi Smart TV X65 est actuellement répertorié sur Mi.com/in à Rs 61 999, Redmi Smart TV X55 Rs 44 999 et Redmi Smart TV X50 Rs 37 999.

Lire aussi | Test du Redmi Note 11T 5G : belle apparence, excellente autonomie

Le Mi QLED TV 4K, plus haut de gamme, prend quant à lui en charge HDR10+, Dolby Vision et MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Il a un profil mince avec un cadre en alliage d’aluminium argenté et une finition en fibre de carbone à l’arrière.

Pour l’audio, le téléviseur Mi QLED dispose d’une configuration à 6 haut-parleurs avec quatre haut-parleurs à gamme complète et deux tweeters pour une puissance de crête de 30 W. Dolby Audio et DTS-HD sont pris en charge bien qu’il n’y ait pas de Dolby Atmos.

Sous le capot, le téléviseur Mi QLED dispose d’un processeur MediaTek 9611 à 4 cœurs associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Les options de connectivité incluent 3x HDMI 2.1, 2x USB, Ethernet, optique et prise audio 3,5 mm.

Le téléviseur Mi QLED est actuellement répertorié sur Mi.com/in à Rs 59 999.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.