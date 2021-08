RedmiBook Pro, ordinateurs portables RedmiBook E-learning Edition avec processeurs Intel Core Tiger Lake de 11e génération lancés en Inde, le prix commence à Rs 41 999

RedmiBook Pro

Xiaomi lance aujourd’hui les ordinateurs portables RedmiBook Pro et RedmiBook E-learning Edition en Inde. Ce sont les premiers ordinateurs portables de marque Redmi à être lancés dans le pays. L’objectif attendu est d’offrir une expérience de type ordinateur portable Mi à un prix encore plus abordable. À cet effet, la série RedmiBook commence à Rs 41 999 pour l’édition E-learning. Le modèle haut de gamme RedmiBook Pro vous coûtera Rs 49 999.

Le RedmiBook Pro et le RedmiBook E-learning Edition sont pratiquement les mêmes ordinateurs portables avec quelques différences. Ils ont le même design minimaliste avec un corps entièrement en plastique (l’ordinateur portable Mi pour référence a un corps tout en métal). Les deux ordinateurs portables seront disponibles dans un coloris noir anthracite.

Sous le capot, les deux ordinateurs portables contiennent des processeurs Intel Core Tiger Lake de 11e génération et 8 Go de RAM DDR4. Seuls les modèles Pro et E-learning Edition haut de gamme bénéficient d’un SSD PCIe NVMe M.2. L’édition E-learning d’entrée de gamme, quant à elle, s’en tient à un SSD SATA plus lent. Pour être clair, le fait que ces ordinateurs portables aient même un disque SSD à ces prix est une affaire énorme. Le reste du matériel n’est pas en reste non plus. Contrairement au premier lot d’ordinateurs portables Mi, RedmiBook Pro et RedmiBook E-learning Edition sont livrés avec une webcam 720p dès le départ.

Les deux ordinateurs portables exécutent Windows 10 Home et seront éligibles pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11 plus tard cette année.

RedmiBook Pro, RedmiBook E-learning Edition Inde prix et disponibilité

L’édition RedmiBook E-learning sera disponible en deux versions. Un avec un SSD SATA de 256 Go. L’autre avec un SSD NVMe de 512 Go. Alors que le premier coûtera Rs 41 999, le dernier se vendra Rs 44 999. Les utilisateurs de cartes HDFC pourront acheter l’édition RedmiBook E-learning à des prix réduits de Rs 39 499 et Rs 42 499 respectivement.

Le RedmiBook Pro avec SSD NVMe de 512 Go se vendra Rs 49 999. Les utilisateurs de cartes HDFC pourront l’acheter à un prix réduit de Rs 46 499.

La série RedmiBook 15 sera mise en vente en Inde à partir du 6 août (12h00) dans les magasins Mi.com/in, Flipkart et Mi Home.

Vérification des spécifications RedmiBook Pro, RedmiBook E-learning Edition

Les deux ordinateurs portables ont un corps en polycarbonate et un écran 1080p de 15,6 pouces. Xiaomi ne spécifie pas le type de panneau qu’il utilise dans l’un ou l’autre des ordinateurs portables.

Le RedmiBook Pro est alimenté par le processeur i5-11300H associé à la carte graphique Intel Iris Xe intégrée. Il dispose de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Le RedmiBook E-learning Edition est alimenté par le processeur i3-1115G4 avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Les deux ordinateurs portables disposent d’un clavier pleine taille (sans rétroéclairage), d’une webcam 720p et d’une autonomie pouvant atteindre 10 heures.

Les options de connectivité sur la version pro incluent 2 USB 3.2, USB 2.0, HDMI, Gigabit Ethernet, lecteur de carte SD et prise audio combo 3,5 mm.

