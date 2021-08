RedmiBook Pro versus RedmiBook E-learning Edition : toutes les différences que vous vouliez savoir

Les ordinateurs portables RedmiBook Pro et RedmiBook E-learning Edition ont beaucoup en commun.

Xiaomi lance aujourd’hui le premier lot d’ordinateurs portables de marque Redmi en Inde. Deux modèles et un total de trois configurations seront disponibles au lancement. Ce sont les RedmiBook Pro et RedmiBook E-learning Edition. Ce dernier engendre deux variantes de stockage différentes. Il va sans dire que Xiaomi les a évalués de manière très, très agressive avec l’édition E-learning commençant aussi bas que Rs 41 999. L’avantage de ces ordinateurs portables est que vous obtenez pratiquement le même accord dans tous les domaines, avec des différences uniquement en ce qui concerne le matériel de base, ce qui est attendu.

Les ordinateurs portables RedmiBook Pro et RedmiBook E-learning Edition ont beaucoup en commun et il devient donc d’autant plus important de souligner les différences entre eux afin que vous – l’acheteur – puissiez faire un choix éclairé si vous avez les yeux fixés sur l’un des ces ordinateurs portables. La série RedmiBook sera en vente à partir du 6 août (12h) dans les magasins Mi.com/in, Flipkart et Mi Home. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici. Dans cet article, nous vous présenterons l’ensemble des fonctionnalités des deux modèles RedmiBook et ferons ressortir les différences entre les deux.

Alors, sans plus tarder, voici un bref aperçu du RedmiBook Pro et du RedmiBook E-learning Edition et comment ils se comparent.

RedmiBook Pro et RedmiBook E-learning édition ont le même design minimaliste ainsi que les mêmes dimensions physiques (1,8 kg, 19,9 mm). Les deux ordinateurs portables sont entièrement fabriqués en plastique. Xiaomi dit qu’il utilise une finition métallique brossée sur les deux ordinateurs portables, ce qui devrait leur donner un aspect et une sensation plus haut de gamme de près et de façon personnelle. Ils seront disponibles dans le coloris noir anthracite. Les deux ordinateurs portables ont le même écran 1080p de 15,6 pouces. Xiaomi ne spécifie pas le type de panneau qu’il utilise dans l’un ou l’autre ordinateur portable. Le RedmiBook Pro est alimenté par le processeur Intel Core Tiger Lake i5-11300H de 11e génération associé à des graphiques Intel Iris Xe intégrés. Il dispose de 8 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de stockage SSD PCIe NVMe M.2. Le RedmiBook E-learning Edition est alimenté par le processeur i3-1115G4 avec Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Seul le modèle haut de gamme de RedmiBook E-learning Edition dispose d’un stockage SSD PCIe NVMe M.2. Cet ordinateur portable dispose également d’une version de 256 Go avec un SSD SATA plus lent. Juste pour rafraîchir une fois de plus, le RedmiBook E-learning Edition sera disponible en deux versions. Un avec un SSD SATA de 256 Go. L’autre avec un SSD NVMe de 512 Go. Le RedmiBook Pro a une seule variante avec un SSD NVMe de 512 Go (et un processeur plus puissant). Les deux ordinateurs portables exécutent Windows 10 Home et seront éligibles pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11 plus tard cette année. Les deux ordinateurs portables disposent d’un clavier pleine taille (sans tout rétroéclairage) et pavé tactile avec les pilotes Windows Precision. Ils ont une webcam 720p, deux haut-parleurs 2W et jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une charge rapide de 65W.Pour la connectivité, les deux ordinateurs portables sont livrés avec un seul USB 2.0, deux USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, RJ45 (port LAN), SD lecteur de carte et prise audio 3,5 mm. Pour compléter le package, la prise en charge Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. L’édition RedmiBook E-learning avec SSD SATA de 256 Go coûtera Rs 41 999. La version SSD NVMe de 512 Go de cet ordinateur portable coûtera Rs 44 999. Les utilisateurs de cartes HDFC pourront l’acheter à des prix réduits de Rs 39 499 et Rs 42 499 respectivement. Le RedmiBook Pro avec SSD NVMe de 512 Go sera quant à lui vendu pour Rs 49 999. Les utilisateurs de cartes HDFC pourront l’acheter à un prix réduit de Rs 46 499.

