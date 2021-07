RedmiBook : tout ce que l’on sait sur le prochain ordinateur portable de Xiaomi en Inde

in

Xiaomi est prêt à introduire bientôt des ordinateurs portables de marque Redmi sur le marché indien. Le premier ensemble d’ordinateurs portables de la marque Redmi sera lancé en Inde le 3 août et la gamme s’appellera RedmiBook nous attendons au moins deux ordinateurs portables dans la gamme pour commencer.

Au cours de l’année écoulée, outre le lancement de smartphones, Redmi est entré dans plusieurs nouveaux segments tels que les trackers de fitness, TWS et les téléviseurs intelligents. Maintenant, avec le lancement de l’ordinateur portable, la société visera à prendre une part de gâteau sur le marché des ordinateurs portables de milieu de gamme.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur les prochains ordinateurs portables Redmi Book pour l’Inde, la société a taquiné certaines de ses fonctionnalités et spécifications. À partir de ces teasers et astuces cachées sur le commerce électronique, nous connaissons certaines fonctionnalités du RedmiBook. Le RedmiBook sera vendu sur Flipkart en Inde.

Le premier ordinateur portable de Redmi a été lancé en mai 2019 et toute la gamme est restée exclusive à la Chine pendant quelques années. Maintenant, la société apporte les ordinateurs portables en Inde. En février, la série RedmiBook Pro a été lancée en Chine pour prendre en charge le MacBook Pro de nouvelle génération. Mais, pour l’Inde, nous nous attendons à quelque chose de plus abordable.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le premier ordinateur portable de Redmi en IndeQuand est-il sorti ? 3 aoûtCombien ça coûtera? Environ Rs 50,000 (prévu)

L’ordinateur portable RedmiBook sera lancé en Inde le 3 août lors d’un événement en ligne. Vous pouvez assister à l’événement en direct sur YouTube et obtenir des mises à jour en direct sur les chaînes de médias sociaux de Redmi India. Le RedmiBook sera vendu via Flipkart et les ordinateurs portables devraient être mis en vente une semaine après le lancement. Nous nous attendons à ce que le RedmiBook coûte environ 50 000 roupies.

Spécifications et fonctionnalités de RedmiBook

Les ordinateurs portables RedmiBook lancés en Inde s’adressent aux personnes qui se lancent dans une entreprise, aux étudiants et aux personnes passionnées par la création. D’après le teaser, attendez-vous à deux ordinateurs portables, tous deux à un prix d’environ Rs 50 000, similaire à la série Mi NoteBook.

Redmi lance son premier ordinateur portable en Inde le 3 août, vient de recevoir cette belle invitation. #RedmibookDetails⏬ https://t.co/m2oFnxPQmp pic.twitter.com/gdxVTNIWPG28 juillet 2021

Voir plus

Le RedmiBook sera disponible en option de couleur gris anthracite, ce qui devrait être un changement bienvenu après, car la plupart des ordinateurs portables de nos jours sont disponibles en option de couleur argent. De plus, contrairement au Mi NoteBook 14 et Horizon Edition, le RedmiBook sera livré avec une webcam intégrée, ce qui signifie que vous n’aurez pas à utiliser de caméra USB externe.

En outre, un nouveau teaser suggère également que le RedmiBook sera livré avec un processeur Intel de 11e génération et qu’il sera également intégré à un SSD pour des vitesses de stockage plus rapides. Si cela s’avère vrai, ce sera le premier ordinateur portable de Xiaomi en Inde avec un chipset Intel de 11e génération. Nous nous attendons à ce que RedmiBook dans les variantes Core i3 et Core i5 maintienne le prix bas.

(Crédit image : Mi.com)

La page d’accroche révèle également la marque Redmi juste en dessous de l’écran et il semble que l’ordinateur portable sera livré avec une construction en plastique. En termes de visuels, le RedmiBook devrait intégrer l’écran 15 pouces alors que la série Mi NoteBook prend le marché des 14 pouces en Inde. Nous nous attendons à ce que Redmi India supprime plus de fonctionnalités dans les prochains jours et nous mettrons à jour cet article régulièrement, alors assurez-vous de revenir et de vérifier les mises à jour.

Avec l’ordinateur portable RedmiBook, Xiaomi envisage de prendre les devants avant que les ordinateurs portables Realme n’arrivent sur le marché.

RedmiBook : ce que nous voulons voir

Clavier rétro-éclairé

La série Mi NoteBook avait réussi la plupart des choses lors de sa première tentative, mais elle a raté un clavier rétroéclairé. Avec le RedmiBook, nous aimerions voir un clavier rétroéclairé qui soit utile pour la plupart des gens après le coucher du soleil.

Charge rapide

La charge rapide est toujours pratique et surtout sur les ordinateurs portables, elle sera très utile pour les longues heures de travail. Il sera également utile lorsque les gens sont en déplacement.

Certification Intel Evo

Les ordinateurs portables de la plate-forme Intel Evo sont vérifiés par Intel pour des performances réelles et ont subi de nombreux tests et validations au cours de la phase de conception. Actuellement, en Inde, nous n’avons qu’une poignée d’ordinateurs portables et nous aimerions que RedmiBook soit ajouté à la liste.

Poursuivre TechRadar Inde sur Twitter, Facebook et Instagram!