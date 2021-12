REDO : le Bayern Munich fait match nul contre le RB Salzbourg en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Que faites-vous! Le Bayern Munich a officiellement fait match nul contre le RB Salzbourg en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après un énorme raté de l’UEFA qui a vu les Bavarois faire match nul avec l’Atletico Madrid, ce nouveau résultat sera probablement beaucoup plus amical pour les fans du club allemand.

Le RB Salzbourg n’est pas un jeu d’enfant. Ils ont beaucoup de talent et ont toujours été un concurrent sérieux en Europe, poussant à la fois Liverpool et le Bayern au cours des saisons précédentes. Il s’agit de leur première participation aux huitièmes de finale de l’UCL, et c’est une coïncidence qu’ils aient fini par dessiner une équipe qui se trouve à peine à quelques heures de leur ville d’origine.

Pour les fans du Bayern, ce match évoquera des souvenirs de la phase de groupes 2020, où une équipe de Salzbourg dirigée par Jesse Marsch a mené un combat courageux mais a finalement perdu contre le Bayern de Flick. Il y a tellement d’histoires dans ce luminaire:

Une équipe de Bundesliga allemande affronte une équipe de Bundesliga autrichienne dans un KO de l’UCL. Le Bayern cible Karim Adeyemi contre son futur club potentiel. Julian Nagelsmann étant chargé d’éliminer un club appartenant à Red Bull, le groupe qui l’employait il n’y a pas si longtemps.

Quant au reste des tirages, on peut dire que le Real Madrid et l’Inter ont eu le pire.

Alors que pensez-vous de ce tirage ? Commentaires ci-dessous! Le Bayern affrontera Salzbourg au match aller en février.

