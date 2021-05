Redonner votre liberté comme si c’était la leur à emporter pour commencer… ⋆ .

par Simon Black, Sovereign Man:

Vous avez presque certainement entendu la nouvelle que le CDC au pays du libre a maintenant décidé que les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter un masque.

Le président des États-Unis a ensuite envoyé un ultimatum humiliant via Twitter –

La règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. Le choix t’appartient.

Ah bon? Ainsi, la liberté aux États-Unis aujourd’hui est un choix entre un mandat de masque inconstitutionnel et un vaccin qui n’a été approuvé qu’en cas d’urgence par la FDA.

Quelle blague.

C’est encore plus extraordinaire ce que ce faux choix démontre vraiment.

Notez qu’ils ne se soucient que si les gens ont été «complètement vaccinés». C’est le seul critère.

Ceci est intéressant car les directives des CDC sur ce qui constitue «entièrement vacciné» incluent «les vaccins COVID-19 qui ont été autorisés pour une utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la Santé.»

Et, surprise surprise, l’OMS a déjà approuvé un vaccin chinois beaucoup moins efficace, avec un autre prévu pour approbation imminente.

Donc, le CDC ne se soucie pas si vous prenez le vaccin chinois le plus merdique qui existe. Ils ne se soucient pas si vous avez déjà eu le COVID-19 et que votre sang regorge d’anticorps.

Le critère n’est pas de savoir si vous êtes réellement immunisé ou non. Non. Tout ce dont ils se soucient, c’est que vous vous êtes aligné et que vous vous êtes subordonné à leur autorité.

Et si vous étiez un bon petit citoyen, ils vous rendront un peu de votre liberté… comme si c’était à eux de vous retirer pour commencer.

Bracelets avec codes QR pour prouver que vous êtes vaccinéré

Sur cette note, une entreprise de technologie a mis au point un produit qui vous permet de porter la signalisation de votre vertu sur votre poignet.

Vous pouvez maintenant télécharger votre preuve de vaccination Covid-19 et la mettre à disposition en ligne lorsque le code QR de votre bracelet est scanné.

Peut-être qu’au lieu d’un bracelet pour les personnes vaccinées, nous pouvons avoir des brassards pour les personnes qui ne le sont pas.

* Encore une fois, il est à noter que la société de technologie vous permet uniquement de démontrer que vous avez été vacciné. Cela ne vous permet pas de démontrer que vous avez des anticorps.

Disney ordonne une formation à la théorie critique des races pour les employés

Selon plusieurs dénonciateurs de l’entreprise, Disney a utilisé une formation à la diversité basée sur la théorie critique de la race au cours de l’année écoulée.

On dit aux employés que des choses comme l’actualité, l’individualisme et la concurrence «perpétuent la culture de la suprématie blanche», tout comme le désir de «traiter tout le monde de la même façon».

Pour la formation et la discussion, les employés sont séparés en «groupes d’affinité» séparés mais égaux où les autres races ne sont pas les bienvenues.

On leur dit que l’opinion correcte est de cesser de se concentrer sur «l’égalité des chances» et de soutenir plutôt «l’égalité des résultats».

Un document de formation affirme que «même les bébés font de la discrimination» et qu’à l’âge de quatre ans, les enfants blancs deviennent «fortement biaisés en faveur de la blancheur».

Haltérophile trans prêt à dominer les femmes aux Jeux olympiques.

Laurel Hubbard a déjà participé à des compétitions d’haltérophilie masculine. Mais en 2013, Hubbard a fait la transition entre les sexes et a commencé à concourir et à gagner des compétitions d’haltérophilie féminine.

Hubbard se prépare maintenant à être la première athlète trans à participer à l’haltérophilie féminine aux Jeux olympiques de Tokyo. C’est parce que la Fédération internationale d’haltérophilie a changé les règles pour permettre à toute personne s’identifiant comme une femme de concourir, tant que son taux de testostérone est inférieur à une certaine limite.

Bien sûr, Hubbard, qui a 43 ans, a toujours bénéficié des niveaux masculins normaux de testostérone et d’autres hormones pendant et après la puberté.

Mais selon une ancienne haltérophile olympique, on dit aux athlètes de se taire s’ils se plaignent de l’injustice de permettre à Hubbard de concourir.

Apparemment, ils sont censés permettre l’éradication des sports féminins au nom de l’état de veille.

