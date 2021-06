redOS, l’appli gratuite qu’il faut installer sur son mobile pour économiser sur sa prochaine facture d’électricité | Vie

Le réseau électrique espagnol a présenté en novembre 2020 une application mobile avec laquelle les consommateurs peuvent trouver des données telles que la courbe de demande en temps réel ou la puissance installée dans chaque communauté autonome.

Avec l’arrivée de la nouvelle facture d’électricité, il est de plus en plus nécessaire de contrôler les prix, les puissances et la demande d’énergie au quotidien. Face à un changement aussi drastique, il est recommandé aux utilisateurs d’étudier attentivement certains points de leur contrat pour s’assurer d’économiser le plus possible sur la facture de fin de mois.

D’une part, le site Internet du CNMC propose une comparateur d’offre énergétique pour consulter les prix et les contrats de chaque entreprise. Il conviendrait également de consulter les rapports produits par l’UCO pour savoir quelles sont les meilleures propositions des distributeurs.

Cependant, il y a une option qui se démarque des autres et c’est application redOS. Développé par Red Eléctrica de España, nous pouvons y vérifier les prix ce jour-là et les comparer avec le reste de la semaine. Toutes les données ont été mises à jour avec les nouveaux changements qui est entré en vigueur hier, le 1er juin.

Une grande partie de la facture d’électricité provient des appareils que nous utilisons tout au long de la journée. Si nous optimisons leur consommation, nous pouvons économiser beaucoup d’argent par mois. Nous allons voir quelques astuces pour réduire le coût de la facture d’électricité, à travers les appareils électriques.

C’est une application gratuite disponible pour les mobiles Android et iOS. Il suffit de le télécharger et de s’inscrire en tant que consommateur. Il n’est pas nécessaire de fournir des données personnelles, juste en l’ouvrant, il vous montre déjà plusieurs graphiques sur la demande et prix de l’électricité.

Ces données peuvent être utiles pour savoir si dans l’heure l’impact sur la facture peut être plus important et si cela nous rapporte de mettre la machine à laver ou le four à ce moment-là ou d’attendre un peu. Un autre détail, encore plus intéressant, est le alertes d’applications.

Dans le menu inférieur, nous pouvons y accéder et configurer une série d’alertes que nous trouvons intéressantes ou curieuses. L’application peut vous avertir lorsque les prix atteignent des minimums ou des maximums et ainsi contrôler davantage les étapes de la journée dans lesquelles il vous convient d’effectuer l’une ou l’autre tâche.

Imaginons que nous sommes au bureau et que nous voyons que le prix a baissé, si vous avez branché des appareils électriques, vous pouvez les activer à ce moment-là à distance, pour profiter de ces heures moins chères et quand vous rentrez chez vous pour avoir la machine à laver fait et la vaisselle propre au lave-vaisselle. C’est une option, mais si vous n’avez pas de maison intelligente, vous pouvez l’utiliser l’après-midi lorsque vous rentrez chez vous pour voir si c’est le bon moment pour effectuer toutes ces tâches.

L’application propose également d’autres données, peut-être moins utiles pour le consommateur, mais intéressantes à connaître. Par exemple, nous pouvons consulter le pourcentage d’énergie renouvelable dans chaque communauté et le taux d’émissions de CO2 en temps réel.