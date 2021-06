Redressement du prince Charles: le prince de Galles oblige Boris Johnson à faire demi-tour avant le sommet du G7 | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles a déclenché un « revirement » pour le gouvernement alors qu’il se prépare à mener la charge contre le changement climatique lors du sommet du G7 de ce week-end. Plus tard dans la soirée, le prince de Galles organisera une réception pour les dirigeants du G7 et les PDG de certaines des plus grandes entreprises du monde pour discuter de la façon dont le secteur privé peut travailler pour lutter contre la crise climatique. L’expert royal Roya Nikkhah a noté que la participation de Charles au sommet mondial est un « revirement intéressant ».

Adam Boulton de Sky a déclaré: “Il est intéressant que l’héritier du trône, le prince de Galles, reçoive une plate-forme sur son intérêt de longue date, qui est toute la question de l’environnementalisme.

« Dans le passé, vous aviez l’impression qu’il embarrassait plutôt le gouvernement d’aujourd’hui avec son enthousiasme.

Mme Nikkhah a répondu : « N’est-ce pas un revirement intéressant, Adam ?

“Je l’ai rejoint à Davos au Forum économique mondial l’année dernière et il a rencontré Greta Thunberg et côtoyé John Kerry.”

Elle a poursuivi: “Il fait avancer son programme vert et son programme de développement durable depuis si longtemps.

“Et maintenant, les dirigeants mondiaux et notre Premier ministre commencent à voir cela comme une très bonne chose et qu’il ne s’agit pas d’une ingérence.

“C’est très important pour lui d’avoir aussi le prince William avec lui ce soir.

“Cela montre aux dirigeants et aux investisseurs mondiaux que si vous investissez au Royaume-Uni avec des programmes verts, cela passera par les générations et que c’est l’avenir de la politique britannique.”

Le groupe a été rejoint par John Kerry alors qu’ils identifiaient les domaines de discussion critiques avant de rencontrer les dirigeants mondiaux à Cornwall.

Son fils, le prince William, serait très favorable au travail de son père sur l’environnement.

Le duc a lancé certaines de ses propres grandes initiatives environnementales, notamment le prix Earthshot.

La famille royale est en force au sommet du G7 ce week-end, alors que la reine se rend également à Cornwall vendredi pour assister à la réception des dirigeants du G7 au projet Eden.