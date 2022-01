Redresser l’économie | Critique de livre – Unshackling India: Hard Truths and Clear Choices for Economic Revival par Ajay Chhibber & Salman Anees Soz

Par Amitabha Bhattacharya

Le capitalisme sans risque est un terme souvent utilisé pour caractériser l’incursion de l’Inde hors du mode « socialiste ». Les hommes d’affaires et les entrepreneurs sont souvent réticents à prendre des risques, préférant plutôt dépendre de la protection et des subventions du gouvernement ; les fonctionnaires jouent la sécurité, craignant que leurs décisions de bonne foi ne soient remises en cause par les tribunaux et les agences d’enquête pour manquements présumés. Les membres de la haute bureaucratie sont conscients des complexités impliquées dans la formulation des politiques économiques, et plus encore, dans la traduction de ces politiques en action. Et pourtant, c’est surtout l’exécutif seul, responsable devant le législatif, le judiciaire, le public et les médias, qui est constamment meurtri et terni. Les grands actes de réforme se heurtent à une vive résistance de tous les côtés imaginables.

Ces derniers temps, d’éminents économistes et décideurs politiques comme Montek Singh Ahluwalia, Arvind Panagariya, Kaushik Basu, Vijay Kelkar, Ajay Shah et Shankar Acharya ont écrit sur leurs expériences pour contribuer à façonner notre économie. Le choc de Covid-19 a ajouté une nouvelle dimension, comme Arun Kumar et d’autres l’ont souligné. Les auteurs du livre à l’étude, Ajay Chhibber et Salman Anees Soz, ayant travaillé dans des instances internationales, font preuve d’une indépendance d’esprit pas toujours observée chez les économistes gouvernementaux. Cette absence de parti pris ajoute de la fraîcheur à l’œuvre.

Ainsi, tout en plaidant pour une évolution du rôle de notre État, en s’appuyant sur l’expérience ici et à l’étranger, les auteurs montrent le décalage béant entre l’efficacité de l’État et le degré d’intervention de l’État, notamment dans la sphère économique. Et, l’État couvre tous ses organes, pas l’exécutif seul.

Ils plaident fortement pour la privatisation, sur la base d’une analyse de nos expériences jusqu’à présent. En ce qui concerne les performances des entreprises du secteur public après la privatisation, ils notent comment des entreprises comme Bharat Aluminium, CMC, Hindustan Teleprinters, Hindustan Zinc, Maruti Udyog, Paradeep Phosphates, etc., se sont considérablement améliorées après un désinvestissement stratégique. « Le ROC (Retour sur Capital) pondéré a triplé en moyenne, passant d’environ 5 pour cent en 1999-2004 à 15,1 pour cent en 2010-15 et a encore augmenté dans la phase de forte croissance 2004-09 pour atteindre une moyenne d’environ 25 pour cent. Le ROA (Return on Assets) de ces entreprises est également resté élevé, supérieur à celui des Navratnas restés aux mains de l’État… » Puisque « les affaires du gouvernement ne sont pas les affaires », ils ont exprimé avec appréhension : vente d’Air India. Air India et Central Electronics ont depuis été privatisés, laissant espérer l’avenir.

Le livre est divisé en cinq parties : changer le rôle de l’État ; jeter les bases : développer le capital humain ; libérer les marchés et libérer la compétitivité ; la réingénierie de l’économie et la planification de l’avenir – organisés en 19 chapitres, se terminant par « l’économie que l’Inde mérite ». Bien que les domaines abordés ne soient ni nouveaux ni inédits, les auteurs mettent en évidence de nombreux éclairages intéressants basés sur des expériences internationales adaptées à notre situation.

Par exemple, tout en classant les activités gouvernementales, comme suggéré par Arfuro Israël, en utilisant deux grands critères—spécificité (ou discrétion) et volume de transaction—il est observé que la responsabilité devient plus difficile là où il y a une faible spécificité et des volumes de transaction élevés—comme dans le système, la police, l’enseignement primaire et la santé primaire. « Cela explique également pourquoi les gouvernements sont désireux de fournir des choses comme des toilettes, de l’eau, des bouteilles de gaz et des comptes bancaires » – avec une spécificité élevée et un volume de transactions élevé – « où ils peuvent montrer au bénéficiaire des résultats immédiats, mais ne montrent pas le même intérêt à fournir les services les plus difficiles comme la santé et l’éducation… Ce nouveau welfarisme aide à gagner les élections mais pas le développement. Par la suite, les auteurs suggèrent certaines pistes de développement durable, dont des mesures « pour féminiser l’économie ».

Citant l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee que « les lois du travail de l’Inde sont anti-ouvriers », les auteurs notent que nous avons « la plus grande part (environ un tiers) d’une catégorie appelée « travailleurs occasionnels » ou dans l’usage courant « travailleurs quotidiens » dans Asie du sud. » Au niveau de l’indice de développement humain de l’Inde, sa part d’emplois vulnérables « devrait être d’au plus 50 pour cent mais elle est supérieure à 75 pour cent, bien plus qu’au Bangladesh ». Ils reconnaissent les récentes initiatives visant à inverser la tendance, mais les avantages ne se sont pas encore fait sentir.

Plaidant en faveur d’une réforme immédiate du secteur bancaire, le livre en recommande sept principales, dont la reprivatisation du système bancaire (à l’exception de quatre PSB), le nettoyage rapide des NPA existants, la RBI se voyant conférer les pleins pouvoirs de surveillance sur tous les PSB (elles devraient ne pas siéger aux conseils d’administration de ces banques) et la suppression du rôle de la RBI en tant que gestionnaire de la dette pour le gouvernement.

Qu’en est-il de notre bilan pour stimuler la fabrication grâce à des initiatives telles que « Make in India » ? Inévitablement, une comparaison avec la Chine et même le Bangladesh entre en jeu. Que devrions-nous faire pour être en mesure de concourir pour une plus grande part de la quatrième révolution industrielle, alors que nous sommes loin derrière les niveaux mondiaux de productivité et de compétitivité ? Nos dépenses de R&D, après avoir atteint un pic de 0,86 % du PIB, « ont systématiquement baissé à environ 0,65 % en 2018. La Chine en dépense 2,2 et les États-Unis 2,8 % du PIB ». Parmi les diverses recommandations, les auteurs en font une audacieuse : « Transférer entièrement le financement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) vers la R&D et encourager la R&D dans l’industrie privée par le biais d’incitations fiscales ». On s’attend à ce que les initiatives récentes telles que la Politique nationale de l’éducation et la Politique nationale de la science, de la technologie et de l’innovation fassent une différence. Peu d’auteurs examinent de manière critique certaines causes profondes de la lenteur de la prise de décision aux niveaux supérieurs. L’activisme judiciaire dans le domaine économique a été évoqué, mais pas de manière adéquate. On s’attend à une discussion, par exemple, sur les lois qui ont jusqu’à présent nui à l’intérêt public au sens large. Pourquoi de telles lois ne peuvent-elles pas suivre leur cours et être modifiées ou abrogées, sur la base de l’expérience ? Qu’est-ce qui empêche les hauts fonctionnaires de prendre des décisions audacieuses de bonne foi ? Les décisions de l’exécutif doivent-elles être testées sur l’infaillibilité ou sur la raison ? Comment encourager la prise de risque de bonne foi dans l’intérêt public ? Dans un arrêt historique, notre honorable Cour suprême avait déjà observé : « Dans les affaires relatives aux questions économiques, le gouvernement a, lorsqu’il prend une décision, le droit d' »essayer et d’erreur » tant que les essais et les erreurs sont de bonne foi et dans les limites de autorité. » Quels sont les coûts économiques et d’opportunité des actions indûment retardées ou interventionnistes des différents organes de l’État ? Pour améliorer la capacité de l’État dans son ensemble, il est important de comprendre toutes ces questions.

Le livre ne se termine pas dans le désespoir. Il rayonne d’espoir pour l’avenir. Einstein a dit un jour : « Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. » De toute évidence, le gouvernement représentant le peuple doit prendre l’initiative de faire avancer la nation, mais le législatif et le judiciaire, les médias et les citoyens ne sont pas moins responsables. Le développement durable sur les lignes promises, ou l’absence de celui-ci, après tout, est une responsabilité collective.

Un compte rendu critique mais équilibré, pénétrant mais lucide de nos erreurs et de ce que nous devrions faire maintenant, le livre est un ajout important au corpus de littérature sur ce sujet séduisant.

Amitabha Bhattacharya est un ancien agent de l’IAS qui a également travaillé dans le secteur privé et avec le PNUD

