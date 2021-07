Réduction de 130 $ sur l’iMac M1 pour offrir des plus bas historiques, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une remise notable de 130 $ M1 sur l’iMac qui atteint un niveau record. C’est à côté 25% de réduction les nouveaux chargeurs MagSafe et AirPods Max de mophie à un nouveau plus bas historique à 76 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier iMac M1 d’Apple bénéficie d’une remise de 130 $

Le détaillant Apple agréé Expercom propose actuellement le nouvel iMac M1 24 pouces d’Apple à partir de 1 233 $ Dans une variété de couleurs. Cherchant normalement 1 299 $, vous regardez à 66 $, avec l’offre d’aujourd’hui bat le plus bas historique d’Amazon de 17 $ afin de correspondre au meilleur prix à ce jour. Vous pourrez également économiser jusqu’à 130 $ de rabais une sélection de configurations supplémentaires.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. Les autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, au moins 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge Spatial Audio. Vous examinez également le processeur amélioré à 8 cœurs et une paire de ports Thunderbolt complétés par deux emplacements USB-C, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6 et Ethernet dans le bloc d’alimentation. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Économisez 25 % sur les nouveaux chargeurs MagSafe de mophie

Zagg a lancé un nouvel événement de vente flash d’une journée sur tout le site qui prend 25% de réduction tous ses chargeurs mophie et accessoires iPhone. La tête d’affiche est la nouvelle banque d’alimentation Snap+ Juice Pack Mini MagSafe à 37 $. Atteignant normalement 50 $, vous regardez la toute première remise notable que nous avons suivie et un nouveau plus bas historique. Après avoir été lancée plus tôt ce printemps, la gamme Snap+ de mophie propose des accessoires de charge MagSafe, comme sa banque d’alimentation Juice Pack Mini. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre iPhone 12, il fournit la même puissance de 5 W que celle que vous trouverez sur la propre batterie d’Apple qui vient d’être lancée. Parmi les autres caractéristiques notables, citons une charge complète pour les utilisateurs d’iPhone 12/Pro, une entrée de charge USB-C et un design en tissu. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les AirPods Max tombent à un nouveau plus bas historique à 76 $ de réduction

Amazon propose actuellement les AirPods Max d’Apple pour 473 $. En baisse par rapport au prix habituel de 549 $ que vous paieriez normalement, l’offre d’aujourd’hui représente une économie de 76 $ et revient au plus bas historique fixé une seule fois auparavant. Les récents AirPods Max d’Apple arrivent comme l’entrée la plus performante de la marque dans l’espace des écouteurs, arrivant avec toutes les fonctionnalités que vous avez appris à connaître et à aimer, de ses véritables écouteurs sans fil à un design supra-auriculaire et plus encore.

Centré autour d’une puce H1, les AirPods Max basculent également sur la suppression active du bruit qui s’associe à Spatial Audio avec une lecture de 20 heures et la prise en charge de Hey Siri. Sans oublier un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

