Réduction de 199 $ sur le MacBook Pro M1 et plus encore

Le coup d’envoi d’une autre semaine de travail, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont en tête d’affiche une remise Apple 13 pouces M1 MacBook Pro à 199 $ de rabais. C’est parallèlement à une vente Apple Best Buy d’une journée et à des AirTags à 23 $ chaque. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Pro 13 pouces M1 d’Apple bénéficie d’une remise de 199 $

Amazon propose désormais le MacBook Pro 13 pouces M1 256 Go d’Apple pour 1 150 $. Atteignant normalement 1 299 $, vous envisagez des économies de 149 $ en plus du meilleur prix depuis les fêtes de fin d’année. Vous pouvez également évaluer le modèle élevé de 512 Go sur 1 300 $, vous faisant économiser 199 $ sur son prix habituel de 1 499 $.

Quel que soit le modèle avec lequel vous vous retrouvez, c’est à peu près aussi remarquable que cela soit pour finalement marquer l’une des machines M1 d’Apple. Le dernier MacBook Pro 13 pouces est doté d’un design mince qui combine la puissance d’Apple Silicon avec une autonomie de 17 heures, une paire de ports Thunderbolt et la barre tactile. C’est à côté de 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Plongez dans notre examen pratique pour tous les détails sur les gains de performances d’Apple Silicon.

Les dernières ventes flash d’une journée de Best Buy offrent des remises sur les coques officielles de l’iPhone 13

Best Buy lance maintenant la semaine de travail en lançant une nouvelle série d’offres d’une journée dans sa dernière vente flash. Cette fois-ci, vous trouverez une large gamme de catégories de produits, y compris les essentiels de l’iPhone 13, les derniers appareils Surface, les mises à niveau de Battlestation, et plus encore. En tête d’affiche de toutes les offres de la vente Apple Best Buy, nous avons toute la collection d’étuis MagSafe de la série iPhone 13 d’Apple en vente à partir de 37 $. Offrant les deuxièmes meilleurs prix à ce jour sur toute la gamme, les remises d’aujourd’hui offrent jusqu’à 23 % d’économies sur les couvertures pour les quatre modèles des derniers combinés Apple.

Venant de sortir plus tôt cet automne, vous examinez tout, des étuis en silicone et transparents aux offres en cuir haut de gamme dans une variété de styles, tous équipés du support MagSafe. Sans parler de l’utilisation de matériaux haut de gamme pour délivrer le sceau d’approbation Apple attendu qui les rend si populaires auprès de notre public. Vous aurez envie de faire défiler cette page pour voir l’ensemble du lot.

Les AirTags Apple tombent à 23 $ chacun lorsque vous en achetez quatre

Woot propose un pack de quatre Apple AirTags pour 94 $. Atteignant normalement 99 $, l’offre d’aujourd’hui est la première remise que nous ayons vue depuis le Cyber ​​Monday et fait baisser le prix de chaque outil de recherche d’articles à 23 $.

La première version d’Apple des localisateurs Bluetooth est arrivée l’été dernier avec l’inclusion notable d’une puce U1. Soutenus par une recherche de précision et une interface de réalité augmentée, ces AirTags vous aident à garder un œil sur tout, des clés aux sacs, bagages, etc. De plus, il y a une batterie remplaçable intégrée qui peut durer des années avant de devoir être remplacée. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test du projecteur Wemax Nova 4K UST : performances sur un budget ? [Video]

Critique : Dell Ultrasharp Webcam contre Razer Kiyo Pro [Video]

NZXT Foundation PC Review : arrêtez de chercher un GPU et commencez à jouer [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :