Réduction de la peine du chauffeur de camion I-70 de 110 à 10 ans

— Kim vient de remercier le gouverneur Polis en écrivant : « Merci @GovofCO d’avoir pris des mesures pour réduire la peine de M. Aguilera-Mederos ! Bien que sa nouvelle peine soit de dix ans, il aura désormais la possibilité de rentrer chez lui dans cinq ans et d’être avec son fils et sa femme. »

Elle poursuit : « Cette affaire est un exemple clair de la raison pour laquelle les peines minimales obligatoires ne fonctionnent pas et doivent être abolies. Je suis reconnaissante au gouverneur Polis pour son empathie et son leadership dans cette affaire. »

Le chauffeur de camion qui a causé l’accident qui a fait 4 morts et dont la peine de 110 ans derrière les barreaux a motivé plus de 5 millions de personnes, dont Kim Kardashian, pour défendre sa cause, le gouverneur du Colorado a accordé la clémence… et sa peine a été réduite à 10 ans.

Rogel Aguilera-Mederos conduisait un 18-roues en 2019 lorsque les freins du camion ont échoué, provoquant l’horrible accident de carambolage. Sa peine de 110 ans était obligatoire, mais a provoqué un tollé général de ceux qui pensaient que c’était dur et injuste étant donné que tout cela était un accident.

Dans sa lettre de clémence jeudi, le gouverneur du Colorado Jared Polis a déclaré : « Les crimes dont vous avez été reconnu coupable sont graves. Quatre personnes ont perdu la vie et d’autres ont été grièvement blessées à cause de vos mauvaises décisions. »

Il a poursuivi: « Bien que vos actions aient causé une douleur immense, je suis encouragé par votre réflexion personnelle et les changements de sécurité des véhicules commerciaux qui ont été apportés à la suite de cette tragédie pour garantir que ce type d’événement ne se reproduise plus. »

Comme nous l’avons signalé, Kim Kardashian a été informée de l’affaire après la condamnation de Rogel, et a exhorté le gouvernement à s’impliquer de réduire sa peine.

Rogel sera éligible à la libération conditionnelle en 2026.

