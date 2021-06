Réduction de salaire en cas de pandémie de John Idol – WWD

John Idol, président et chef de la direction de Carpi Holdings Ltd., a réduit son salaire de COVID-19, qui n’a atteint que 24 502 $ l’année dernière.

C’est en baisse par rapport à 1,4 million de dollars un an plus tôt.

Idol a volontairement choisi de renoncer à son salaire une fois que la pandémie a frappé et “à la lumière de l’impact significatif que COVID-19 a eu sur notre entreprise”, a déclaré la société dans un dossier réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission mardi soir.

Cela va un peu plus loin que de nombreux autres cadres, mais Idol se classe toujours parmi les cadres les mieux payés de la mode.

La rémunération totale d’Idol a chuté de 30,3% à 8,2 millions de dollars l’année dernière, dont 6 millions de dollars sous forme d’attributions d’actions, dont la valeur totale dépend des cours futurs des actions et des calendriers d’acquisition. Il a également reçu une rémunération incitative de 2 millions de dollars et une autre rémunération de 143 918 $.

En tant que PDG, Idol a dû diriger l’entreprise – propriétaire de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors – à travers une tempête sans précédent.

“Au cours de l’année, nous avons réévalué et affiné l’orientation stratégique de Capri Holdings pour nous assurer que l’entreprise sort de la pandémie plus forte et plus rentable”, a-t-il déclaré aux analystes le mois dernier. « Pour Versace et Jimmy Choo, nous avons réaffirmé nos projets à long terme et sommes encore plus enthousiastes quant aux perspectives de ces maisons de luxe. Pour Michael Kors, nous avons recalibré nos plans pour améliorer encore le positionnement de la marque et générer des marges bénéficiaires plus élevées, ce que nous avons déjà commencé à réaliser. Avec la réinitialisation stratégique de notre entreprise, nous pensons que Capri Holdings est bien placé pour atteindre notre objectif de croissance de 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires. »

C’est la projection d’une croissance importante à venir.

Capri a enregistré des revenus de 4,1 milliards de dollars pour l’exercice clos le 27 mars et des revenus de 5,6 milliards de dollars au cours de l’année juste avant la pandémie.

