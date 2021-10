Réduction des coûts pour pousser la pénétration du marché d’e-2W

La réduction du coût des véhicules électriques (VE) ainsi que l’augmentation des subventions ainsi que le nouveau modèle devraient augmenter la pénétration des deux-roues électriques (e-2W).

Au cours de l’exercice 21, les e-2W ont contribué à moins d’un pour cent des ventes globales de deux-roues.

Le sous-segment devrait contribuer de 7 à 10 % aux ventes globales de 2W d’ici FY25.

« Comme la pénétration de la mobilité électrique est susceptible d’être plus importante dans les scooters, les ventes de scooters électriques en tant que pourcentage global des ventes totales de scooters seraient beaucoup plus élevées à 20-25 pour cent », a déclaré India Ratings and Research (Ind-Ra).

Cette croissance, selon l’agence, serait principalement due à la réduction du delta entre le prix des véhicules électriques (EV) et des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) en raison de l’augmentation des subventions dans le cadre du programme FAME-II ainsi que des lancements de nouveaux modèles prévus. au cours des prochaines années.

« Ind-Ra pense que les scooters électriques mèneraient l’électrification dans ce segment de l’industrie, compte tenu de leur présence urbaine plus élevée. »

« De plus, les nouveaux modèles lancés récemment ainsi que ceux prévus au cours des prochaines années auront probablement une meilleure autonomie, vitesse et taille de batterie, rendant ainsi les performances du e-2W comparables aux variantes ICE existantes disponibles sur le marché. »

Selon l’agence, le coût total de possession d’un scooter électrique est désormais comparable à celui d’un scooter ICE ; le premier devient économiquement plus réalisable en cas de longue distance parcourue.

« En tant que tel, Ind-Ra s’attend à une plus grande adoption des e-2W par les sociétés de commerce électronique/les sociétés d’applications basées sur la livraison ainsi que les vélos-taxis, soutenant ainsi une nouvelle accélération de la pénétration des véhicules électriques dans les 2W en Inde. »

Cependant, il a souligné que l’électrification des motos pourrait prendre beaucoup plus de temps car les performances des variantes électroniques disponibles ne sont toujours pas à la hauteur de celles d’un véhicule ICE, et l’amélioration de la configuration de la batterie pourrait avoir un impact à la fois sur le poids et le coût du véhicule.

« De plus, les motos tirent une part importante de leurs ventes globales du marché rural, où la présence des fabricants d’équipement d’origine (OEM) e-2W est limitée. »

En outre, l’agence a suggéré que pour pousser l’électrification, les OEM e-2W doivent augmenter leur présence qui est limitée aux villes métropolitaines et de niveau I.

« L’industrie doit augmenter les modèles ou les variantes disponibles sur le marché, qui sont limités par rapport à un véhicule ICE, ainsi que développer une infrastructure de soutien. Alors que l’infrastructure de charge reste le plus grand défi en Inde, l’agence estime que les 2W sont mieux placés compte tenu de la faible taille de la batterie, ce qui facilite la recharge à domicile.

« Les initiatives des grands acteurs visant à mettre en place des stations de recharge enfichables plus rapides ainsi qu’un environnement d’échange de batterie joueront un rôle impératif pour l’adoption durable de l’e-2W. »