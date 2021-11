Réduction des droits de timbre : accélération des ventes de logements à Calcutta

Les rabais ont contribué à encourager les gens à s’inscrire.

La réduction des droits de timbre et des taux circulaires par le gouvernement du Bengale occidental entre juillet et octobre a entraîné une augmentation des ventes d’unités résidentielles dans la région métropolitaine de Kolkata. Les ventes d’appartements au cours de la période janvier-octobre ont presque doublé d’une année sur l’autre.

Un total de 39 832 actes de vente résidentiels ont été enregistrés au cours de la période janvier-octobre, contre 19 876 actes il y a un an, selon les données fournies par Knight Frank India auprès de la direction de l’État des enregistrements et des revenus des timbres.

Les développeurs sont confiants quant à une nouvelle augmentation des ventes, le gouvernement de l’État ayant désormais prolongé la période de réduction de novembre au 31 janvier 2022.

En juillet 2021, le gouvernement de l’État avait annoncé dans son budget une réduction du droit de timbre de 2% pour l’enregistrement de tous les documents et une réduction des taux de cercle de 10%. Cela visait à stimuler la demande dans le segment du logement.

En outre, les mesures visaient à augmenter les recettes du gouvernement de l’État grâce à l’augmentation du volume des transactions.

Shishir Baijal, président de Knight Frank India, a déclaré : « Le dynamisme récent du marché résidentiel est le résultat direct de la réduction des droits de timbre introduite en juillet 2021 par le gouvernement du Bengale occidental. Encouragés par la récente prolongation de la remise des droits de timbre jusqu’au 31 janvier, nous sommes convaincus que la saison des fêtes en cours verra un plus grand élan de la part des acheteurs de maison. »

Saluant les développements, le président de Credai au Bengale occidental, Sushil Mohta, a déclaré que les faibles taux de prêt immobilier ainsi que l’effet de Covid ont déjà motivé les gens à acheter leur propre maison dans des communautés fermées. La réduction de 2 % du droit de timbre et une réduction de 10 % des tarifs de cercle ont incité les gardiens de clôture à terminer leur inscription. Cet apurement des stocks facilité et les aménageurs sont motivés pour lancer de nouveaux projets.

Mohta, qui est également président du groupe Merlin, a noté que l’extension de la remise sur le droit de timbre de trois mois est une dose de rappel pour les acheteurs ainsi que les développeurs. En outre, il existe encore une demande latente de nouveaux stocks parmi les acheteurs.

Le PDG d’Emami Realty, Nitesh Kumar, a déclaré que les développeurs de Kolkata lançaient déjà de nouvelles options de maison pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs. La confiance renouvelée des acheteurs a joué un rôle important dans la reprise du marché immobilier de Kolkata.

« La réduction des droits de timbre et des tarifs circulaires par le gouvernement de l’État est devenue le catalyseur et a conduit à une multiplication par deux ou trois des inscriptions à Kolkata. De plus, nous avons vu beaucoup de demandes de la part des NRI qui étaient des gardiens de clôture et qui prennent maintenant des mesures actives pour leur sécurité future », a-t-il ajouté.

Le directeur général du groupe Sureka, Pradip Sureka a souligné que pendant la période Covid (quatre derniers trimestres) avant cette réduction, le prêt à déplacer en stock (RTMI) se portait très bien. Les rabais ont contribué à encourager les gens à s’inscrire.

« Il y a eu un changement d’esprit vers la propriété. Les personnes qui recherchaient auparavant un 2 BHK recherchent maintenant 2,5 ou 3 BHK. Nous avons vendu tout notre stock au cours des un an et demi passé. Maintenant, nous avons beaucoup de pression sur les inscriptions. Le gouvernement n’est pas en mesure de faire face aux inscriptions et c’est le niveau de la demande qui a augmenté », a-t-il ajouté.

