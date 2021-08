Réduction du bruit et qualité sonore à un prix avantageux : ces Huawei FreeBuds Pro coûtent désormais 120 € | La technologie

in

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro ont une suppression active du bruit, une batterie jusqu’à 36 heures d’utilisation avec son boîtier de charge.

Les écouteurs totalement sans fil ou TWS sont des produits que l’on peut voir dans pratiquement n’importe quelle ville. Ils sont parfaits pour se débarrasser de tous les câbles de votre mobile, ils vous offrent une liberté de mouvement et même les moins chers sonnent bien.

Mais si vous recherchez quelque chose de plus avancé, vous pouvez acheter des écouteurs de haute qualité avec suppression active du bruit comme ceux-ci. Huawei FreeBuds Pro. En ce moment, ils sont en vente car ils ne coûtent que 120 euros sur Amazon.

Ils sont également proposés dans la boutique en ligne de Huawei où vous bénéficiez d’une remise de 50 euros, restant à seulement 129 euros avec des frais de port totalement gratuits.

Suppression du bruit et longue durée de vie de la batterie

En plus d’être petits, avec une certaine ressemblance avec les AirPods Pro d’Apple, ces écouteurs Huawei a également la suppression active du bruit. Une technologie qui éliminera les bruits extérieurs grâce à ses microphones.

Il dispose de 3 modes, l’annulation active totale du bruit qui permet d’éliminer les bruits extérieurs pour se concentrer ou écouter ce que l’on joue sur son mobile, un mode qui laisse passer le son extérieur pour être attentif à tout. Ou le mode qui l’éteint et augmente également l’autonomie.

Vous pouvez les utiliser pendant 36 heures en les rechargeant avec son boîtier de recharge sans fil. Chaque écouteur vous permet de le porter pendant 7 heures.

Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces écouteurs, sur ComputerHoy.com, nous avons une analyse complète du Huawei FreeBuds Pro qui vous intéressera.

