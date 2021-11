Réduction du succès et de la perte de points chez les meilleurs buteurs de la NBA

La NBA est imprévisible, une compétition qui ne cesse d’étonner et dont on peut tirer des conclusions incroyables à travers l’étude de Statistiques NBA. S’il est vrai que la saison vient de commencer, ce début de campagne réserve bien des surprises. Les équipes appelées à la gloire ont des difficultés, des franchises de haut niveau émergent qui n’étaient pas attendues comme de solides prétendants au ring, mais surtout, ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’elles auraient tendance à faire des attaques avec peu de passes et que ceux qui partageaient moins le balle étaient les meilleurs, ainsi qu’une réduction de la précision du tir et une diminution des performances offensives des meilleurs buteurs l’an dernier.

S’il est vrai que la règle anti-Harden, celle qui réglemente les fautes personnelles qui étaient signalées avec récurrence lorsque le lanceur quittait son cylindre pour chercher le contact avec le défenseur, devait avoir un certain impact, il est évident qu’il change le jeu. Moins de lancers-francs ont jamais été effectués que lors de ces premières rencontres, alors que le pourcentage de frappes sur le terrain est le plus faible depuis 2003. Comme si cela ne suffisait pas, il n’y a pas de clairvoyance évidente du triple, présentant les pires pourcentages de réussite tout au long le 21ème siècle. De plus en plus est lancé et les possessions sont plus rapides, mais cela n’accompagne pas le succès en ce début de saison.

La NBA jusqu’à présent cette saison: – Le moins de FT par jeu jamais

– Le plus bas FG% depuis 2003

– 3P% le plus bas depuis 2000

– ORTG le plus bas depuis 2014 https://t.co/0VV2MBaIpk – StatMuse (@statmuse) 31 octobre 2021

Lillard et Beal, ceux qui ont le plus baissé leur annotation par rapport à la saison dernière

De plus, les grandes stars du score de la saison passée ont nettement baissé leurs moyennes. Le cas de Damian Lillard en est un exemple clair, passant de 28,8 points par match aux 19,2 qu’il moyenne actuellement. Bradley Beal est un autre qui a beaucoup baissé, passant de 31,3 points la saison dernière à 24,4 cette saison. Bien que ceux-ci puissent être blâmés pour être dans les rumeurs de transfert, la tendance à la baisse peut être extrapolée aux 11 meilleurs buteurs de la saison dernière en NBA.