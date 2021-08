Réductions chez Cecotec : friteuses sans huile, aspirateurs, climatiseurs et autres bonnes affaires | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Chez Cecotec, ils célèbrent le mois d’août d’une manière spéciale. Uniquement pendant ce mois, jusqu’au 31 août prochain vous pouvez trouver de nombreuses offres sur des produits de toutes sortes de la célèbre marque espagnole sur son site Internet.

Aspirateurs robots, aspirateurs verticaux, friteuses sans huile, radiateurs, purificateurs… pratiquement tous les types de produits Cecotec sont disponibles avec une offre spéciale exclusive sur son site internet et jusqu’au 31 août.

Ces remises sont appliquées et vous n’aurez rien à faire de spécial, il vous suffit de sélectionner le produit que vous souhaitez, de l’ajouter au panier et de l’acheter.

Les appareils Cecotec sont expédiés depuis leurs entrepôts en Espagne et bénéficient de la livraison gratuite sur la plupart de leurs produits. De cette façon, vous économiserez sur les frais d’expédition, ils prennent aussi généralement quelques jours pour arriver à votre domicile.

Ce sont quelques-unes des meilleures affaires Cecotec que vous pouvez trouver dès maintenant sur leur site Web.

Robot culinaire Mambo 9590

Ce robot culinaire de grande capacité (3,3L) possède 30 fonctions, ainsi qu’un système d’alimentation intelligent pour ajuster automatiquement la chaleur pendant la cuisson.

L’un des robots de cuisine les plus connus de Cecotec est désormais moins cher. C’est à propos de ça Cecotec Mambo 9590. Un produit très complet qui deviendra l’un de vos électroménagers préférés car il vous fera gagner beaucoup de temps.

Il dispose de 30 fonctions, d’une carafe séparée en acier inoxydable revêtu de céramique de 3,3 litres, d’une balance intégrée, de 10 vitesses, de 10 niveaux de chaleur différents et de différents accessoires pour créer toutes sortes de plats, y compris un cuiseur vapeur.

Le prix est passé de 399 euros à seulement 259 euros avec la livraison gratuite et la livraison en 24-72 heures.

Friteuse Cecofry Compact Rapid Sun Diet

Cette friteuse diététique sans huile a une puissance de 900W et une capacité d’environ 400 grammes de pomme de terre, pour donner une mesure d’utilisation réelle. De plus, il est considérablement moins cher que la plupart des alternatives.

Les friteuses sans huile font fureur et sont l’un des meilleurs moyens de préparer des plats avec le moins d’huile possible. Cette friteuse sans huile Cecofry Compact Rapide Il est également proposé sur le site du Cecotec pour seulement 59,90 euros.

Il dispose d’un réservoir de 1,5 litre pour, par exemple, jusqu’à 400 grammes de pommes de terre à la fois, il dispose également d’un panier et d’une température maximale de 200ºC.

Ne manquez pas l’analyse complète que nous avons publiée sur ComputerHoy.com à propos de cette friteuse.

Trottinette électrique verte Bongo Z Series Off Road

Ce scooter électrique est un véritable polyvalent, avec jusqu’à 1 100 W de puissance et une propulsion arrière. Il est préparé pour résister à une utilisation intensive et sportive même en tout-terrain.

Il existe de nombreux scooters électriques, mais si vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas satisfaites d’aller dans la bonne voie et qui souhaitent se déplacer dans d’autres zones moins préparées pour les scooters, cela Bongo Série Z Hors Route C’est le modèle que vous cherchiez.

Il dispose d’un moteur d’une puissance maximale de 1 100W et d’une batterie amovible pour la recharger quand vous le souhaitez ou même en avoir une seconde pour ne jamais vous arrêter. L’autonomie est d’environ 40 kilomètres et la vitesse maximale est de 25km/h.

Les pneus sont de 12″ et préparés pour un usage intensif, il dispose également d’un double disque de frein avant et arrière.

Il est déjà disponible dans la boutique Cecotec pour 649 euros, soit une réduction de près de 90 euros.

Aspirateur numérique Conga Rockstar 500 Ultimate ErgoWet

Conga Rockstar 500 Ultimate ErgoFlex pour 159 €

Si vous préférez nettoyer le sol vous-même mais de la manière la plus rapide et la plus efficace possible, cet aspirateur balai sans fil avec moteur numérique Conga Rockstar 500 Ultimate ErgoFlex Cet article est en mis en vente

C’est un aspirateur avec différents accessoires pour atteindre chaque recoin de votre sol, murs et meubles. Il dispose également d’un moteur de 430W, d’une puissance d’aspiration de 24 000 Pa et jusqu’à 65 minutes d’autonomie.

Son prix a beaucoup baissé. Sur les 249 euros qu’il coûtait auparavant, vous pouvez désormais le trouver à 159 euros avec la livraison gratuite.

Aspirateur Conga 1790 Ultra Robot

Aspirateur robot milieu de gamme avec une puissance d’aspiration de 2200 pascals de puissance. Il a le contrôle via la commande et l’application.

Si vous faites partie de ceux qui souhaitent économiser le maximum de minutes de tâches ménagères répétitives et ennuyeuses, un aspirateur robot ne peut pas manquer dans votre arsenal. Cecotec a maintenant cette offre Conga 1790 Ultra pour seulement 169 euros.

Ce robot aspirateur a une brosse spéciale pour ramasser les poils d’animaux, il a une puissance d’aspirateur de 2100 Pa, 4 fonctions telles que balayer, aspirer, essuyer et récurer le sol.

Il dispose d’une application avec une carte numérique de votre maison que l’aspirateur génère les premiers passages. Depuis l’application, vous pouvez contrôler où il peut ou non aller, en plus de créer des programmes de nettoyage ou de l’allumer à distance où que vous soyez.

Il peut également être ajouté à votre assistant Google et Alexa.

Micro-ondes Encastrable GrandHeat 2000 Encastrable Blanc

GrandHeat 2000 Intégré pour 124,90 €

Si vous cherchiez un nouveau micro-ondes et que vous souhaitez également l’encastrer dans un meuble de votre cuisine, ce GrandHeat 2000 en blanc c’est une option en vente.

Ce micro-ondes a une capacité de 20 litres avec grill et 700W de puissance. Le gril est capable d’atteindre 900W pour obtenir les meilleurs résultats lors de la cuisson.

Il dispose de 9 fonctions rapides pour réchauffer des produits tels que le café, le lait, les pâtes, la viande, les pommes de terre, le poisson, le poulet, les brochettes ou le réchauffage automatique.

Son prix normal est de 159,99 euros, mais Cecotec l’a abaissé à 124,90 euros.

Purificateur connecté TotalPure 2000

Purificateur connecté TotalPure 2000 à 114,90 €

Un produit avec lequel toute personne allergique ne pourra pas vivre – métaphoriquement. Ce purificateur d’air TotalPure 2000 Connecté Ce sera votre salut pendant vos périodes d’allergies et aussi pour nettoyer l’environnement.

Il est capable de filtrer et de nettoyer 160 m3/h d’air dans n’importe quelle pièce où il se trouve, en plus de filtrer tout élément jusqu’à 3 microns, il captera ainsi la poussière, les moisissures, les acariens et de nombreux éléments en suspension que vous pourriez respirer.

En période d’allergies vous prétendez l’avoir dans votre maison, mais aussi dans les pires périodes de pollution, car elle purifiera l’air de tous ces polluants et même des mauvaises odeurs.

Vous pouvez désormais vous le procurer en promo car il est passé de 129,90 euros à 114,90 euros avec les frais de port offerts et la livraison en 24 à 72 heures.

Ventilateur tour sans pales EnergySilence 9800 Skyline

Ventilateur tour EnergySilence 9800 Skyline Bladeless pour 103,90 €

Si vous voulez avoir un ventilateur en vente et avec un bon design, ce ventilateur tour EnergySilence 9800 Skyline sans lame en blanc, son prix est passé de 139,90 euros à 103,90 euros avec la livraison gratuite.

Il a un design sans pales, rotation à 90º et avec 9 vitesses pour ajuster l’intensité en fonction de la chaleur dont vous disposez. Il comprend une télécommande et est sans aucun doute la meilleure solution pour avoir un ventilateur dans de petits espaces ou si vous ne voulez tout simplement pas d’un ventilateur traditionnel.

Ce sont quelques-unes des meilleures remises que vous pouvez trouver dans les soldes d’août de Cecotec. N’oubliez pas que vous pouvez trouver plus de produits sur leur site Web, mais ce sont de loin les meilleures affaires.

C’est l’un des meilleurs moments pour trouver des produits électroniques en vente, même pour préparer l’automne et l’hiver prochains.

