Réduire la population pour sauver la planète, déclare l’ancien chef des finances du Royaume-Uni

La Grande-Bretagne et les autres pays occidentaux devraient accueillir le déclin des populations et le vieillissement démographique, car cela les aidera à atteindre les objectifs en matière de changement climatique, a fait valoir l’ancien président de la Financial Services Authority (FSA).

Dans un rapport de Population Matters intitulé Smaller Families and Aging Populations, Lord Adair Turner, président de la Commission britannique des transitions énergétiques et ancien chef de la FSA, a fait valoir que le déclin des populations autochtones améliorerait la prospérité.

« La principale raison de saluer ce changement démographique est qu’il résulte du libre choix des personnes habilitées, et en particulier des femmes », a écrit Lord Adair.

« Mais l’arrêt de la croissance démographique sans fin réduira également la pression future de l’humanité sur l’environnement naturel, atténuera le défi d’un logement adéquat et facilitera l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre tout en soutenant la croissance de la prospérité dans les pays en développement. »

Le rapport indique que la Grande-Bretagne pourrait réduire ses émissions de carbone d’environ 38 millions de tonnes d’ici 2035 si elle connaît une baisse de population similaire à celle du Japon, qui devrait voir sa population chuter de 9,6 % de 125 à 113,1 millions d’ici 2035.

En revanche, le Royaume-Uni devrait connaître une augmentation de la population de 5,2 % au cours de la même période pour atteindre 71,1 millions de personnes, en grande partie grâce à la migration de masse.

Outre les avantages supposés de la baisse des émissions de carbone, une baisse de la population réduirait également le besoin de construction de 4 millions de nouvelles maisons en Grande-Bretagne, économisant ainsi quelque 435 000 acres de terres des développeurs.

Le mouvement vert a longtemps salué le contrôle de la population comme un moyen de sauver le monde de la soi-disant crise climatique. Dans un exemple notable, le fondateur de CNN, Ted Turner, a appelé à une politique de l’enfant unique à la chinoise afin de sauver la planète du changement climatique en 2010.

Turner – lui-même père de cinq enfants – a également suggéré que les « droits à la fertilité » pourraient être vendus afin d’inciter les pauvres à ne pas avoir d’enfants en profitant de la vente de leur crédit pour enfants à des personnes plus riches.

D’autres personnalités de gauche en Occident, dont la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez et le prince Harry et Meghan Markle. ont tous suggéré qu’ils pourraient avoir moins d’enfants qu’ils n’en auraient autrement sans le changement climatique.

