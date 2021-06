Réduire la TPS sur les médicaments Covid et d’autres articles, maintenir le taux pour les vaccins à 5%: GoM

Le comité d’équipement du Conseil avait précédemment recommandé le maintien d’une TPS de 5 % sur les importations commerciales et l’approvisionnement national de vaccins.

Un groupe de ministres (GOM) dirigé par le ministre en chef du Meghalaya, Conrad Sangma, aurait recommandé de ne pas modifier le taux de la taxe sur les produits et services (TPS) de 5% pour les vaccins Covid tout en suggérant une réduction temporaire du taux de la TPS à 5% pour les deux les importations et l’approvisionnement national de la plupart des autres médicaments et matériaux Covid. Il a également recommandé l’exemption de la TPS pour le médicament contre le champignon noir Amphotéricine B pendant trois mois.

Le GOM, qui avait jusqu’à mardi pour soumettre son rapport, l’a remis au Conseil lundi lui-même, a déclaré un responsable du gouvernement de l’Etat.

Le comité d’équipement du Conseil avait précédemment recommandé le maintien d’une TPS de 5 % sur les importations commerciales et l’approvisionnement national de vaccins.

À l’heure actuelle, les concentrateurs d’oxygène, l’oxygène de qualité médicale, les oxymètres de pouls et les kits de test Covid attirent 12% de TPS sur les importations commerciales et les fournitures nationales. Les ventilateurs et une multitude de médicaments pour Covid, dont le Remdesivir, la Doxycycline, l’Ivermectine, le Faviflu et le Tocilizumab, attirent 12% de TPS. La TPS est de 18 % sur les machines RT-PCR, les vêtements de protection, les thermomètres numériques, les assainisseurs/désinfectants de laboratoire, les draps en papier et les réservoirs de transport routier. Le taux de la TPS est de 5% sur les masques N95/masques chirurgicaux.

« De nombreuses marchandises subissent des BCD (droits de douane de base) allant jusqu’à 20% et IGST jusqu’à 18% en plus d’une surtaxe sociale de 10%. Comme l’IGST est facturé sur la valeur imposable qui comprend les droits d’importation, le fardeau effectif dépasse de 2 à 3 % supplémentaires », a écrit le ministre des Finances du Pendjab, Manpreet Singh Badal, au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, pour demander un allégement avant la dernière réunion du Conseil de la TPS le 28 mai. .

Soutenant le point de vue de Badal, le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a récemment écrit à Sitharaman, réclamant une taxe à taux zéro sur les articles liés à Covid au moins pendant une période déterminée ou les taxant au minimum à 0,1% pour éviter tout obstacle à la mise en œuvre.

Le gouvernement de l’Union a déjà exonéré de droits de douane l’importation de concentrateurs d’oxygène, de ventilateurs, de bouteilles, de Remdesivir, de Tocilizumab et de Favipiravir. L’IGST est exonérée sur les importations de matériel de secours Covid-19 spécifié donné/acheté à l’étranger par des agences approuvées, pour une distribution gratuite pour le soulagement de Covid.

Au milieu d’une demande croissante d’États dirigés par l’opposition pour détaxer les vaccins et autres matériels Covid, le Conseil avait créé le 28 mai le GoM des ministres des Finances des États pour lui faire des recommandations sur la taxation des articles liés à Covid, y compris les vaccins. Le gouvernement de l’Union est apparemment d’avis que les allégements fiscaux sur les vaccins sont superflus, étant donné que ceux-ci sont mis gratuitement à la disposition de la population via les canaux gouvernementaux alors qu’il n’y a aucune garantie que le secteur privé répercutera les allégements fiscaux sur les les bénéficiaires.

Outre Sangma, les autres membres du GOM sont le député du Gujarat CM Nitinbhai Patel, le député du Maharashtra CM Ajit Pawar, le ministre des transports de Goa Mauvin Godinho, le ministre des Finances du Kerala KN Balagopal, le ministre des Finances d’Odisha Niranjan Pujari, le ministre des Finances de Telangana T Harish Rao et le ministre des Finances UP Suresh Kumar Khanna.

