Réduire les attentes du gouvernement | Rapport SGT

par Ron Paul, Institut Ron Paul :

L’inflation était un invité indésirable aux rassemblements de Thanksgiving de cette année. Selon le Farm Bureau, un repas traditionnel de Thanksgiving coûtait 14% de plus en 2021 que le même coût de repas en 2020. De nombreuses familles se sont passées de certains favoris de Thanksgiving – ou ont limité leurs invités – pour réduire les coûts dans l’espoir de sauver Noël des Grinches au Réserve fédérale. Malheureusement, ces efforts ne garantiront pas que les listes de souhaits de Noël des enfants seront remplies, car les pénuries d’approvisionnement causées par le gouvernement ont même eu un impact sur l’atelier du Père Noël.

Certains experts ont suggéré que le moyen de faire face à des prix plus élevés et à une disponibilité réduite des produits consiste pour les gens à « réduire leurs attentes ». Ces experts sont involontairement tombés dans la vérité : le peuple américain devrait réduire ses attentes vis-à-vis du gouvernement.

Depuis l’ère progressiste, de nombreux Américains se sont tournés vers le gouvernement pour leur sécurité économique. Le résultat a été un État-providence qui sape les organisations caritatives privées, les familles, les communautés locales et le marché libre. Le développement de la mentalité du droit a contribué à la crise morale à laquelle le pays est confronté.

Les parents qui attendaient du gouvernement qu’il fournisse à leurs enfants une éducation de qualité découvrent que les écoles publiques sont plus intéressées à endoctriner les enfants dans le marxisme culturel. L’attente que le gouvernement veille à ce que tout le monde ait des soins de santé a entraîné la faillite de programmes d’indemnisation qui sont les principaux moteurs de la crise budgétaire du pays. Cela a également conduit à l’Obamacare, qui a rendu plus difficile pour de nombreux Américains l’accès à des soins de santé de qualité.

Il n’y a peut-être pas de meilleur symbole de la folie de se tourner vers le gouvernement pour assurer la sécurité que la Transportation Security Administration (TSA). Pendant vingt ans, cette agence a soumis les Américains à des violations incroyables de leur vie privée et de leurs droits de propriété ainsi que de leur dignité humaine fondamentale. Pourtant, des tests de la TSA financés par le gouvernement fédéral ont révélé que les dépistages de la TSA sont inefficaces pour arrêter les terroristes potentiels ! Il n’y a pas que la TSA. L’ensemble de la machine de surveillance inconstitutionnelle créée après le 11 septembre n’a rien fait pour augmenter notre sécurité mais a beaucoup fait pour diminuer notre liberté.

Les milliers de milliards dépensés pour les guerres étrangères rendent les Américains moins sûrs en augmentant le ressentiment envers la politique étrangère américaine. Notre politique étrangère qui enrichit le complexe militaro-industriel et ses propagandistes rémunérés est un autre facteur majeur contribuant à une crise budgétaire massive.

Une attente majeure que les gens doivent rejeter est que la Réserve fédérale puisse produire des prix stables et le plein emploi. Pendant cinquante ans, l’Amérique a eu une monnaie fiduciaire pure. Le résultat a été une érosion constante du pouvoir d’achat du dollar, une augmentation des inégalités économiques, un cycle économique d’expansion-bulle-récession et une croissance régulière du gouvernement alimentée par la monétisation de la dette par la Fed. Malgré le bilan d’échec de la Réserve fédérale, le Congrès refuse d’adopter la législation Audit the Fed qui permettrait au peuple américain de connaître toute la vérité sur la politique monétaire américaine.

Contrairement à l’État-réglementation-guerre-providence, une société libre dépassera les attentes du peuple. Un marché libre, caractérisé par une monnaie choisie par le peuple, et non par le gouvernement, peut répondre à toutes les demandes de biens et de services de qualité. Les organismes de bienfaisance privés pourraient s’occuper efficacement et avec compassion de ceux qui ont besoin d’aide sans créer une mentalité de droit. Les écoles considéreraient les parents comme des clients et n’utiliseraient donc pas la salle de classe comme un véhicule pour saper les valeurs des parents. Nous pouvons toujours nous attendre à l’autoritarisme et à la pauvreté d’un grand gouvernement et à la paix et à la prospérité de la liberté.

