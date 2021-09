Réduire les prélèvements sur la production pétrolière de 70 % à 40 % : Prachur Sah, directeur général adjoint, Cairn Oil and Gas

Prachur Sah, directeur général adjoint, Cairn Oil and Gas

Le pays importe environ 85% de ses besoins en pétrole brut en volume et le gouvernement envisage des moyens d’augmenter la production nationale. Cairn Oil and Gas de Vedanta produit du pétrole brut à partir de ses actifs au Rajasthan, en Andhra Pradesh et au Gujarat. Prachur Sah, PDG adjoint du plus grand producteur de pétrole brut du secteur privé en Inde, qui est à la tête des affaires de la société depuis septembre 2020, explique à Anupam Chatterjee qu’il est plus logique d’investir dans l’amélioration de la production des champs de pétrole existants que d’augmenter la dépendance. sur les importations. Extraits :

Quelles mesures peuvent être prises pour augmenter la production sur les champs pétrolifères existants de Barmer ?

Il existe de multiples avenues pour augmenter la production de nos blocs Barmer au Rajasthan. L’un est ce que nous pouvons faire en termes d’exploration supplémentaire. Le taux de réussite est plus élevé dans les explorations en champ proche. Nous avons également évalué le potentiel des schistes du bloc Barmer. L’autre voie est l’amélioration de la récupération, y compris le polymère tensioactif alcalin. À l’heure actuelle, nous travaillons avec le gouvernement pour voir comment ces efforts peuvent être rendus viables et les étendre.

Quels sont les défis liés à l’augmentation de la production des champs existants ?

Pour tous les gisements existants, à mesure qu’ils arrivent à maturité, le coût de production augmente. Il devient plus difficile à extraire et vous devez déployer la technologie et l’intensité du capital augmente. Notre engagement est d’augmenter la production, et il faut la rendre financièrement viable. Pour nos blocs, jusqu’à 70% de la génération de revenus va sous forme de prélèvements à différents gouvernements, directement ou indirectement. Le coût de fonctionnement des opérations représente environ 20 à 25 %. Cela rend encore plus difficile pour nous d’investir dans les technologies à forte intensité de capital. Idéalement, si la structure des prélèvements peut être abaissée à 40 %, ce qui serait encore plus élevé que les repères mondiaux de 30 à 35 %, cela peut débloquer des investissements importants dans ces actifs pour augmenter la production.

Le gouvernement est-il prêt à modifier la structure des prélèvements?

Nous discutons avec le gouvernement de la manière dont nous pouvons nous associer à lui pour inciter à la production. Le gouvernement a été très ouvert à différentes idées et suggestions et je pense qu’il travaille sur la façon de le rendre viable. Environ 3 à 4 milliards de dollars d’investissements sont nécessaires pour améliorer la production. Environ 2 à 3 milliards de dollars ont déjà été investis au cours des trois à quatre dernières années pour améliorer la production dans ces blocs de partage de production. La collaboration du gouvernement est un facteur clé sur la façon d’augmenter considérablement la production nationale. L’accent devrait être mis sur une production plus élevée plutôt que sur les revenus. Le fait est que si la consommation est constante, une dépendance plus élevée aux importations persistera si la production nationale n’augmente pas.

Cela n’entraînera-t-il pas une augmentation des prix ?

Le coût intérieur de la production de pétrole brut est d’environ 25 à 30 dollars le baril, tandis que les importations se font à environ 70 dollars le baril. Il est donc logique d’investir dans la production même si le coût de production s’élève à 40 $ le baril. Les investissements pétroliers et gaziers se font actuellement avec une approche très prudente et les explorations ont été arrêtées dans de nombreux pays. Cependant, ce que nous pouvons affirmer avec certitude du point de vue de l’Inde, c’est qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer notre propre production nationale. Si davantage d’encouragements sont fournis, ce sera également un signal pour les acteurs internationaux de faire de l’Inde une destination d’investissement. En fin de compte, qu’il s’agisse de la politique de récupération assistée du pétrole ou de la politique de schiste ou de la politique d’exploration, toutes tentent d’augmenter l’investissement dans les activités et par la suite d’augmenter la production.

Quand la production commerciale de pétrole brut peut-elle commencer à partir des blocs OALP avec votre entreprise ?

Pour nos blocs OALP, nous avons récemment annoncé la première découverte dans la région de Cambay. Et nous cherchons des moyens de le monétiser le plus tôt possible. Bien entendu, la taille de la découverte détermine la rapidité avec laquelle nous pouvons monétiser. Nous pensons que la première production d’OALP ne devrait pas être si loin, et dans les six à 12 prochains mois, nous espérons voir le début d’une certaine production. L’impact important de l’impact sur la production d’OALP devrait prendre trois à quatre ans, et c’est pourquoi nous insistons sur le fait que nous devrions également rechercher simultanément des moyens d’augmenter la production des actifs existants.

Serez-vous intéressé par le prochain tour d’enchères OALP ?

Pour les enchères OALP, nous avons participé assez fortement aux premiers tours. Chaque fois que nous prenons la décision d’obtenir un bloc, elle est basée sur des perspectives et des positions solides pour le faire avancer. Nous évaluons constamment les offres de blocs mises en place dans le cadre de l’OALP au cas par cas. Et si un bloc vient avec la bonne opportunité, nous y réfléchirons certainement. Les blocs initiaux avaient beaucoup d’attractivité en termes de perspectives.

