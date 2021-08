Réduire les taux de la TPS pour relancer le secteur automobile

La part du secteur automobile représente environ 15 % du total des perceptions de la TPS.

L’affirmation du président de Maruti Suzuki, RC Bhargava, selon laquelle le gouvernement ne fait pas assez pour soutenir le secteur automobile, probablement parce que les voitures sont perçues comme étant destinées aux riches, n’est pas fausse. Évidemment, une très grande partie de la population n’a pas les moyens d’acheter des voitures ou, d’ailleurs, des deux-roues. Mais la contribution du secteur automobile à l’économie ne doit pas être sous-estimée étant donné qu’il génère des emplois et des opportunités d’emploi en grand nombre. En effet, les taux de TPS relativement élevés sur les automobiles ne sont pas justifiés car ils mettent un scooter ou même une moto bas de gamme hors de portée des ménages ordinaires de la classe moyenne.

Au cours des deux dernières années, les améliorations technologiques et réglementaires ont fait grimper le prix des véhicules de 25 à 30 %, voire plus dans certains cas. Ainsi, Bhargava et le président du constructeur automobile TVS Motor, Venu Srinivasan, ont raison lorsqu’ils disent que le gouvernement ne suit pas le discours lorsqu’il s’agit d’aider l’industrie automobile à se remettre sur les rails et qu’aucune mesure concrète n’a été prise. La remarque de Bhargava, « Je crains que les mots ne nous procurent pas grand-chose en termes de ventes supplémentaires », est juste. Le gouvernement – ​​le Centre et les États – devrait tenir compte de cette demande car une baisse des taux de la TPS pourrait rajeunir la demande avant les fêtes de fin d’année, ce qui stimulerait les ventes. Les volumes plus élevés compenseraient au moins en partie les prélèvements moins élevés. La part du secteur automobile représente environ 15 % du total des perceptions de la TPS.

Les gouvernements des États devraient également se rendre compte que même les véhicules bas de gamme sont désormais hors de portée de l’homme du commun, et les prix stratosphériques élevés de l’essence et du diesel aggravent la situation. Il est essentiel de rendre les produits beaucoup plus abordables ; percevoir les mêmes taux de TPS pour les deux-roues et les voitures haut de gamme est irrationnel. Le prélèvement actuel de la TPS pour les voitures, les deux-roues et les camions est de 28 %, mais après d’autres taxes, l’incidence totale, dans certains cas, est d’environ 40 %.

Il n’est pas surprenant que les volumes de ventes au détail de deux-roues aient chuté de 32 % au cours de l’exercice 21 et aient été les pires depuis environ une décennie ; entre juillet 2020 et mars 2021, les volumes n’ont augmenté qu’en un mois. Encore une fois, les volumes de vente au détail de véhicules de tourisme ont enregistré une baisse de 14 % au cours de l’EX21. Certes, l’exercice 21 a été une année de perturbations, mais force est de constater que les prix élevés ont ralenti les achats. La tendance de l’année en cours semble jusqu’à présent encourageante uniquement en raison de l’effet de base.

Bien sûr, le rabais devrait être limité aux véhicules en dessous d’un certain niveau de prix ; ceux qui peuvent se permettre d’acheter des véhicules qui coûtent 20 lakh peuvent se permettre de payer la TPS. Dans l’état actuel des choses, l’industrie n’a pas été suffisamment informée de la transition vers un régime de véhicules électriques ; s’attendre à ce que les entreprises fassent de gros investissements dans leurs usines, puis qu’elles créent une mauvaise surprise, n’est pas juste. Ce n’est le cas de personne que l’environnement ne doit pas être protégé, mais, à l’heure actuelle, la seule priorité pour tout gouvernement devrait être de protéger et de créer des emplois. La question du secrétaire au revenu Tarun Bajaj sur la question de savoir si les taux d’imposition en vigueur avant la TPS étaient inférieurs ou supérieurs n’est pas vraiment pertinente dans l’environnement actuel où l’économie est sous le choc de la pandémie. Le fait est que les prélèvements élevés entravent les ventes et que le gouvernement doit les réduire, même pour une période temporaire, disons, un an.

