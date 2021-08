Réduisez la construction de votre PC avec la dernière carte mère mini-ITX de Colorful et le GPU RTX 3060

in

Colourful Technology a dévoilé deux nouveaux modèles dans sa gamme de cartes mères et de GPU, spécialement destinés aux passionnés de PC qui aiment les constructions à petit facteur de forme.

Les cartes mères mini-ITX CVN B560I Gaming Series sont disponibles en deux modèles : la CVN B560I Gaming Frozen en blanc et argent et la CVN B560I Gaming Pro en noir et argent. Les deux modèles garantissent que les constructeurs peuvent avoir des couleurs assorties dans les versions PC noires ou blanches.

Les deux cartes mères sont équipées du chipset Intel B560 qui prend en charge les processeurs Intel Core de 10e et 11e génération. Les cartes mères utilisent une conception de phase d’alimentation 6+2 avec des modules d’alimentation DrMos 60A, pour fournir une alimentation suffisante aux processeurs multicœurs. La carte mère est également équipée de la dernière solution Intel Wi-Fi 6 pour une connectivité sans fil rapide. Pour les emplacements d’extension, vous obtenez un emplacement PCIe 4.0 X16 pour les dernières cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce avec des processeurs Intel Core de 11e génération.

Les cartes mères disposent également d’une méthodologie de refroidissement améliorée, notamment un dissipateur thermique PCH plus grand, un dissipateur thermique étendu sur les VRM et un dissipateur thermique sur l’emplacement M.2 pour assurer le refroidissement des SSD NVMe installés. Les cartes mères sont également livrées avec un en-tête ARGB 5V supplémentaire pour prendre en charge davantage de périphériques ARGB qui peuvent être contrôlés et personnalisés à l’aide du logiciel iGame Center.

(Crédit image : coloré)

Chérie j’ai rétréci le GPU

(Crédit image : coloré)

Pour compléter ces cartes mères compactes, la société a également dévoilé la carte graphique iGame GeForce RTX 3060 MINI OC 12G L à petit facteur de forme. Mesurant seulement 182 mm de long et s’insérant dans un slot d’extension PCI à 2 emplacements, il présente un thème de couleur blanc et argent avec une étiquette rouge « MINI » et une barre lumineuse RVB sur le côté visible.

La carte graphique iGame GeForce RTX 3060 MINI OC est livrée avec la fonction One-Key OC de Colorful, un interrupteur à bascule au niveau des E/S arrière pour un overclocking rapide. Il utilise un grand dissipateur thermique avec quatre caloducs de 6 mm de diamètre pour la dissipation de la chaleur tandis que la technologie intelligente Auto Stop permet un fonctionnement silencieux à faible charge en éteignant le ventilateur.

(Crédit image : coloré)

Prix ​​et disponibilité

Le prix des cartes mères CVN B560I Gaming Pro et CVN B560I Gaming Frozen est de 185 $ et 195 $, respectivement. Le prix de l’iGame GeForce RTX 3060 MINI OC n’a pas encore été annoncé.