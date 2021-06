Réduisez les dépenses «contrôlables» de 20%: le ministère des Finances informe les ministères

Cependant, les économies exactes du dernier déménagement n’ont pas pu être immédiatement déterminées.

Le gouvernement de l’Union a imposé des restrictions sur certaines dépenses régulières mais «contrôlables» et «évitables», dans une mesure qui lui permettra de maîtriser les dépenses budgétaires globales alors qu’il entreprend de nouvelles mesures de secours pour les personnes touchées par la pandémie de Covid-19 et accélère les investissements .

« … tous les ministères/départements sont invités à prendre des mesures pour réduire toutes les dépenses évitables hors régime et viser une réduction de 20 % des dépenses contrôlables, conformément à la décision ci-dessus. Les dépenses en 2019-2020 peuvent être prises comme base de référence à cette fin », a déclaré le ministère des Finances dans un mémorandum du bureau daté du 10 juin.

Une liste suggestive de rubriques sous lesquelles les dépenses seront contrôlées comprend les heures supplémentaires, les récompenses, les frais de voyage intérieurs, les frais de voyage à l’étranger, les frais de bureau, les loyers, les taux et taxes, les redevances, les publications, les autres dépenses administratives, les fournitures et le matériel, le coût de la ration, vêtements et tentes, publicité et publicité, petits travaux et entretien, frais de service ou d’engagement, subventions d’aide générale, contribution et autres frais.

Selon les mesures de secours annoncées lundi, le Centre devra dépenser un crore de Rs 1 lakh supplémentaire pour distribuer des céréales alimentaires gratuites à 80 crore de personnes sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) jusqu’au 4 novembre (Diwali) cet exercice. Alors que le coût total du programme est estimé à Rs 1,25 lakh crore, quelque Rs 25 000 crore d’économies sur l’estimation budgétaire de la subvention alimentaire au cours de l’année grâce à l’apurement d’une partie des arriérés destinés à être apurés dans l’exercice en cours, en mars 2021 lui-même , réduirait les dépenses nettes à près de Rs 1 lakh crore, a déclaré une source officielle.

Cela mis à part, l’annonce de lundi par le Premier ministre de prendre en charge la responsabilité de l’approvisionnement en vaccins des gouvernements des États et de fournir les prophylactiques gratuitement aux personnes âgées de 18 à 44 ans coûtera au Trésor public un supplément de 5 000 à 10 000 crore de roupies. BE respectif de Rs 35 000 crore, a ajouté la source.

Après l’éclatement de Covid-19 au cours de l’exercice 21, le gouvernement avait imposé des restrictions de dépenses allant jusqu’à 40% du budget de nombreux départements en avril-novembre avec une économie estimée à près de Rs 4 lakh crore. Cependant, les mesures de relance pour contrer l’impact de la pandémie et l’apurement des arriérés de subventions alimentaires et d’engrais ont finalement augmenté les dépenses budgétaires de 15,4% à Rs 35,11 lakh crore par rapport au niveau d’estimation budgétaire. L’objectif de dépenses budgétaires est de Rs 34,8 lakh crore pour FY22. Alors que le déficit budgétaire a grimpé à 9,2 % du PIB au cours de l’exercice 21, l’objectif budgétaire est de le ramener à 6,8 % au cours de l’exercice 22.

