réduit l’efficacité du vaccin Pfizer

06/07/2021 à 13:02 CEST

Le monde entier alerte depuis un peu plus d’un mois de la réalité plus que probable dont il s’agissait la variante Delta du Coronavirus.

La mutation qui a été séquencée pour la première fois en Inde a complètement envahi la planète et est déjà la souche principale dans de nombreux pays et a été détectée dans plus d’une centaine de territoires nationaux.

Une situation dans laquelle le directeur général de la Organisation mondiale de la SANTE (QUI), Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déjà averti que le monde se trouve dans une “période très dangereuse de la pandémie de COVID-19”.

La situation s’aggrave, par ailleurs, après avoir pris connaissance des données de la dernière étude réalisée en Israël sur l’efficacité du vaccin de Pfizer / BiNTech avant les nouvelles variantes.

L’étude israélienne, réalisée par le ministère de la Santé du pays et publiée dans Le journal israélien The Financial Times, confirme une diminution de l’efficacité du vaccin Pfizer / BiNTech par rapport à la variante Delta de 30%.

Actuellement, le vaccin de la société américaine est efficace à 93 % contre d’éventuelles infections à coronavirus ; cependant, il tombe à 64% dans le cas de la variante Delta.

Cette même étude confirme, et c’est un fait pour être plus positif, que le vaccin de Pfizer / BiNTech Il reste efficace à 94% pour prévenir les hospitalisations et les maladies graves dues au coronavirus, quelle que soit la mutation spécifique.

Données de l’étude israélienne

Ces informations et cette spécificité dans les données du ministère israélien de la Santé confirment les chiffres également publiés par des chercheurs du Université hébraïque et Centre médical de l’Université Hadassah.

Comme indiqué par le Financial Times of Israel, et sur la base des données de ces deux centres médicaux du pays, le Pfizer / BiNTech Il est efficace entre 60% et 80% contre les infections à variante Delta.

Les auteurs de l’étude, comme le professeur Rien Davidovitch, a également confirmé que, bien que “Delta soit beaucoup plus infectieux, il ne semble pas causer de maladies beaucoup plus graves ou plus de décès”.

Ce qui est clair, c’est que cette nouvelle mutation change complètement le paradigme mondial de la lutte contre le coronavirus.

“L’apparition de la variante Delta en tant que mutation dominante a provoqué un changement massif dans la dynamique de transmission”, a déclaré Ran Balicer, président du groupe d’experts et directeur de l’innovation à la mutuelle de santé Clalit.

Les infections augmentent, comme on le voit en Espagne et au Royaume-Uni, et les hospitalisations, mais pas les décès.

Il semble que les conséquences soient plus douces, mais Nous continuons à donner des ailes au virus pour qu’il continue de muter.

Ce que Pfizer dit de l’étude israélienne

Compte tenu des données publiées par les autorités sanitaires israéliennes, Pfizer / BiNTech souligne qu'”il s’agit encore de données préliminaires et que la situation doit être pleinement évaluée”

Ce qui est clair, c’est qu’il existe des preuves médicales qui confirment une augmentation de la possibilité de contagion, malgré le fait d’être vacciné, bien que cela n’augmente pas les chances de souffrir d’une maladie grave.

Malgré tout, la vaccination reste une arme fondamentale pour lutter contre la pandémie.

Mesures contre l’expansion de la variante Delta

Au-delà des chiffres, connaissant le danger de cette mutation, nous devons continuer à mettre en place des gestes barrières qui permettent d’arrêter le virus.

On s’est déjà posé la question des Masques à nouveau ? Et analysé comment est le débat causé par la variante Delta dans le monde.

Et c’est peut-être la solution, ajoutée à la nécessité de prendre des précautions extrêmes, et plus encore maintenant que les vacances d’été commencent pour beaucoup.

Les autorités sanitaires israéliennes ont exigé que les citoyens « revenant d’un voyage à l’étranger subissent des tests cinq jours après leur arrivée, en plus des tests effectués à l’aéroport ».

Il est temps de rester prudent et de continuer à prendre en compte les mesures sanitaires nécessaires pour ralentir sa progression.