Ree Drummond de la pionnière pleure la mort de son frère

C’est une triste journée au ranch pour Ree Drummond et sa famille.

Mercredi 3 novembre, la star de Pioneer Woman a annoncé que son frère bien-aimé Michael Smith était décédée à l’âge de 54 ans. Dans un hommage émouvant partagé sur son Facebook, Drummond a écrit à côté de photos de son frère au fil des ans, « Il n’est pas possible de résumer la vie de quelqu’un d’aussi merveilleux que mon frère Michael, alors pour le moment, je n’essaierai pas. »

« Il avait dix-sept mois de plus que moi, mon premier ami et copain, et je suis tellement reconnaissante pour plus de 50 ans de photos et de souvenirs », a-t-elle poursuivi. « S’il vous plaît, priez pour mes parents, dont la dévotion envers Mike était sans limites, et qui ressentiront cette perte avec le plus d’acuité. »

La star de Food Network, 52 ans, a ajouté : « Michael Smith, tu étais tout. »

Selon une publication Instagram du 2 novembre de la sœur de Drummond, Betsy, Michael est décédé « le week-end dernier ». Betsy a écrit à côté d’une photo prise de leur enfance: « Il était unique en son genre et il manquera à tant de gens qui l’aimaient. »