Ree Drummond partage de jolis selfies avec son mari Ladd des vacances au Colorado

in

Ree Drummond donne aux fans un aperçu de son mariage heureux.

La célèbre chef de 52 ans s’est récemment rendue sur Instagram pour partager des photos de son voyage dans les montagnes Rocheuses du Colorado, en particulier à Vail, une station de ski populaire.

Son post le plus récent, publié mercredi, présentait un collage de selfies qu’elle avait pris avec son mari, Ladd. Sur chaque photo, le couple arborait de grands sourires.

“Album de selfies de vacances de la semaine dernière ! J’ai pris plus de selfies avec mon conjoint la semaine dernière qu’au cours des vingt-quatre (plus !) années où nous sommes mariés”, a révélé Drummond dans la légende. « Cela devrait nous faire du mal pendant un certain temps ! »

REE DRUMMOND PROFITE DE ‘VACANCES MARITIMES’ AU COLORADO AVEC MARI LADD APRÈS SON RÉCUPÉRATION DE LA CHIRURGIE DU COU

Ree Drummond a partagé plusieurs selfies adorables avec son mari Ladd lors de leur voyage dans le Colorado. (.)

Elle a également souligné une photo en particulier qui “me fait craquer”, car elle la montre portant ses lunettes de soleil de travers.

“J’allais chercher le look insouciant amoureux, mais j’ai fini par avoir l’air un peu décalé”, a-t-elle expliqué. “L’histoire de ma vie.”

REE DRUMMOND RÉVÈLE UNE PERTE DE 38 LIVRES DE ‘PIONEER WOMAN’ : ‘JE ME SENS BEAUCOUP MIEUX’

La personnalité de la télévision a conclu: “Je t’aime, Ladd!”

La star a partagé un certain nombre de photos de son voyage, profitant de plusieurs occasions pour montrer leur amour, qu’elle a qualifié de “en feu” dans un article présentant une photo des deux en train de s’imprégner de la nature ensemble.

Ree Drummond est connue pour son émission télévisée “Pioneer Woman”. (.)

Dans un article partagé plus tôt dans le voyage, Drummond a expliqué qu’elle et Ladd étaient censés visiter le Colorado plus tôt, mais qu’ils ont été bloqués à la maison lorsqu’il a été impliqué dans un accident de voiture.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La dernière fois que Ladd et moi avons essayé d’aller ensemble dans le Colorado, il y a eu un très grave accident impliquant un camion de pompiers et nous n’y sommes pas parvenus”, a-t-elle écrit en légende d’un autre selfie d’elle-même et de son mari. « Alors ma réponse à la question « Êtes-vous heureuse d’être dans le Colorado avec votre mari en ce moment ? » serait très certainement ceci : heureux. Tellement, très, extrêmement, à travers le toit, sur la lune heureux. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a également plaisanté en disant qu’elle n’attendait pas avec impatience une prochaine randonnée que Ladd a prévue, à tel point qu’elle était prête à “laisser ses fesses sur la montagne et à rentrer seule en Oklahoma”.