Reebok obtient une deuxième chance de croissance en Inde avec Aditya Birla, échappant enfin à l’ombre d’Adidas

Reebok obtient enfin une issue de secours sous le contrôle d’Adidas, et a désormais une seconde chance de relancer son positionnement de marque après son acquisition par ABFRL.

L’acquisition de Reebok par le groupe Aditya Birla en Inde lui donnera enfin une seconde chance de se développer sur un marché en plein essor, émergeant de l’ombre de son plus grand concurrent et ancien propriétaire Adidas, pour la première fois en 15 ans. Plus tôt cette semaine, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (ABFRL) a déclaré avoir acquis les droits exclusifs de distribution et de vente des produits Reebok par le biais de la vente en gros, du commerce électronique et des points de vente exclusifs de marques en Inde et dans d’autres pays de l’ANASE. « Pour une Reebok en difficulté, c’est une échappatoire idéale », a déclaré Harish Bijoor, spécialiste de la stratégie de marque et d’entreprise.

Reebok a eu du mal à se développer sous le contrôle d’Adidas

La marque allemande de vêtements de sport Adidas avait acquis les activités de Reebok en 2006, afin de renforcer sa position et sa stratégie d’entreprise. Cependant, 15 ans plus tard, l’accord ne s’est avéré bénéfique ni pour Adidas ni pour Reebok. Adidas a dû fermer plusieurs magasins de la marque Reebok dans le cadre d’un mouvement de consolidation. Alors qu’Adidas s’est efforcé de relancer l’attractivité de la marque Reebok, les performances de Reebok n’ont pas égalé celles d’Adidas. Reebok India a récemment annoncé que son bénéfice net pour l’exercice 2020-21 a chuté de 93% en glissement annuel à Rs 4,9 crore pour l’exercice clos le 31 mars 2021, en raison de la baisse des ventes.

« Au moment de l’acquisition par Adidas pour 3,8 milliards de dollars US, c’était un grand pas du point de vue de la conquête du marché, mais Reebok n’a pas pu tenir sa place en raison de la dilution de la marque aux côtés d’Adidas », a déclaré Manas Gulati, co-fondateur et PDG, de la société de conseil en marketing et communication ARM Worldwide. « Reebok a toujours eu un risque de cannibalisation par Adidas », a déclaré Rohit Kumar MS, cofondateur et partenaire de Zensciences.

Reebok obtient un tremplin de croissance pour Aditya Birla

La marque Reebok a passé des années substantielles à renforcer ses capitaux propres sur le marché indien et conservera toujours sa présence en Inde grâce au muscle opérationnel d’ABFRL, a déclaré Harish Bijoor. «Bien que Reebok ait traversé beaucoup de choses en Inde, il a toujours du piquant. ABFRL apportera avec elle la science du jeu de détail à long terme à son meilleur et Reebok concurrencera d’autres marques de vêtements de sport sur le marché », a déclaré Bijoor. « Cette décision pourrait en fait lui donner une nouvelle injection d’argent, puis la possibilité d’essayer une stratégie de redressement de marque », a déclaré Rohit Kumar MS de Zensciences.

ABFRL s’associera à Reebok Design Group (RDG), le centre de marque mondial nouvellement créé basé à Boston, sur toute la conception, le développement, l’innovation et la direction créative de produits pour conduire une voix et une vision de marque unifiées, a maintenu la société. Cela donne une excellente occasion pour Reebok de raviver sa gloire perdue et son affaire avec d’autres marques authentiques acquises. De plus, les actionnaires d’adidas devraient conclure un accord énorme entre les deux marques étalons », a déclaré Manas Gulati, cofondateur et PDG de la société de conseil en marketing et communication ARM Worldwide.

Ce que Reebok apporte à la table pour Aditya Birla

Pour ABFRL, Reebok est un bon ajout à leur collection de sports et loisirs. Même si la marque de vêtements de sport a connu une baisse des ventes au détail l’année dernière, les experts estiment qu’il s’agit d’un bon achat pour ABFRL et qu’il s’ajoutera à son portefeuille de marques de mode et de style de vie. ICICI Securities a soutenu que la maison de couture sera en mesure de fournir une faible marge d’EBITDA à deux chiffres (pré-IndAS116) pour les dépenses de Reebok India après redevances, et par conséquent, cette transaction est susceptible d’ajouter 4 à 5 % à l’EBITDA consolidé (pré-IndAS116 ) de FY23E.

ABG a acheté Reebok à Adidas en août de cette année, et le transfert de propriété de la marque Reebok devrait être finalisé au premier trimestre 2022. L’accord a marqué l’incursion d’ABFRL dans le segment des vêtements de sport et de sport en pleine croissance en Inde. Le segment connaît une croissance régulière et devrait atteindre 997,8 milliards de roupies d’ici 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,59%, selon un rapport de Research and Markets.

« En partenariat avec ABG, nous prévoyons d’accélérer les activités de Reebok en Inde, en combinant son attrait mondial et son importance parmi la jeunesse indienne », a déclaré Ashish Dikshit, directeur général d’ABFRL. La transaction marque une étape importante dans le parcours d’ABFRL, qui a fait évoluer son portefeuille en une centrale de marques dans tous les principaux segments de la mode et du style de vie au cours des dernières années. L’ajout de Reebok comblera une lacune importante dans le portefeuille d’ABFRL.

Connu pour ses marques comme Allen Solly, Louis Philippe, Peter England, Pantaloons et Van Heusen, a récemment fait la une des journaux pour son acquisition de 51% de la marque de couture nuptiale Sabyasachi en janvier de cette année, et 33% de sa participation dans la marque de vêtements ethniques pour hommes Tarun. Tahiliani en février et la marque de vêtements Finesse de Shantanu & Nikhil en 2019. Le portefeuille de marques internationales comprend – The Collective, Simon Carter et certaines monomarques telles que Forever 21, American Eagle, Ralph Lauren, Hackett London, Ted Baker et Fred Perry.

ABFRL a l’ambition définie de maintenir sa position dans le segment de la vente au détail de mode et cette stratégie, telle qu’évaluée par des experts, est en phase avec la vision.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.