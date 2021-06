Reece James admet que le parcours pour devenir le starter de Chelsea et de l’Angleterre a été difficile

in

Reece James s’est ouvert sur la voie difficile pour réaliser ses rêves pour Chelsea et l’Angleterre.

Le joueur de 21 ans peut déjà se qualifier de vainqueur de la Ligue des champions après une prestation magistrale en finale contre Manchester City le mois dernier.

.

James se dirige vers l’Euro 2020 sur un nuage neuf

Et maintenant, le diplômé de l’académie des Blues cherchera à ajouter la gloire du Championnat d’Europe avec l’Angleterre à son impressionnant CV.

À Chelsea depuis l’âge de six ans, il peut sembler que le chemin de James lui a été tracé depuis le premier jour.

Mais la route n’était pas si simple.

Comme tant de stars de l’académie de Chelsea, il a été prêté au championnat, où il a été le joueur de l’année de Wigan au cours de la saison 2018/19.

parlerSPORT

Nous avons parlé à James avant l’Euro 2020

De retour à Stamford Bridge avec une nouvelle réputation, l’arrière droit a subi une blessure à long terme au pire moment possible.

Mais après avoir eu une opportunité en équipe première sous Frank Lampard la saison dernière, l’Anglais n’a jamais regardé en arrière.

“En grandissant, j’ai toujours voulu réussir à Chelsea et j’ai toujours pensé que j’en avais la capacité”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Le voyage a eu beaucoup de hauts et de bas et il a été difficile.

.

James a été exceptionnel en finale de la Ligue des champions

«Je suis très reconnaissant et reconnaissant d’être ici. Je n’aurais pas pu le faire moi-même, ça a été un effort collectif, j’ai eu beaucoup de super coéquipiers et entraîneurs.

« Tant de gens m’ont aidé en cours de route. Ce n’était pas facile, comme on aurait pu le croire.

«Je ne suis pas allé à Chelsea et je suis entré par effraction tout de suite. J’ai dû sortir en prêt, j’ai eu de nombreux revers et un certain nombre de blessures que j’ai dû surmonter.

James a aidé à s’assurer que Man City, en particulier Raheem Sterling, n’a jamais vraiment reniflé la finale de la Ligue des champions.

.

James n’a pas donné un pouce à son coéquipier anglais à Porto

Et bien que remporter le prix le plus convoité du football national ait été le plus grand moment de sa carrière, ces sept dernières minutes ne l’ont certainement pas été.

“C’est le plus grand moment de ma carrière jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

« Ces sept minutes supplémentaires ont été les sept minutes les plus longues de ma vie.

« Nous avons dû creuser ensemble et combattre les dernières étapes du jeu. »

Sa performance dans ce match signifie que beaucoup s’attendent à ce que James commence pour l’Angleterre à l’Euro, surtout si Gareth Southgate utilise des ailiers.

Mais le simple fait d’être choisi pour l’équipe du tournoi est un rêve devenu réalité pour le défenseur.

.

James fait face à une sérieuse concurrence à l’arrière droit

Il a poursuivi : « Je rêvais de ce moment depuis très longtemps. C’est le summum, représenter votre pays dans un tournoi majeur.

« Cette saison, j’ai joué pas mal de postes, arrière droit et arrière ailier. J’ai aussi joué à droite sur trois.

“Je dirais probablement n’importe où parmi ces trois-là, je suis à l’aise.”

James n’est pas seulement là pour faire partie de l’équipe de Southgate, ni l’Angleterre dans la compétition simplement pour participer.

Ils récoltent de très réels espoirs de remporter leur premier championnat d’Europe de leur histoire lorsqu’ils s’ouvriront contre la Croatie à Wembley dimanche.

“Avec ce groupe de gars que nous avons, tout est possible”, a déclaré James.

“Nous avons tellement de grands joueurs dans l’équipe et je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas le faire maintenant.”

