Reece James devrait commencer pour l’Angleterre à l’Euro 2020 alors que la star de Chelsea est saluée pour “ devenir un homme ” lors de la victoire finale de la Ligue des champions contre Man City

La victoire de Chelsea sur Manchester City a été la nuit où Reece James “est devenu un homme”, a déclaré Rio Ferdinand.

C’était une excellente performance d’équipe des Bleus, qui ont battu l’équipe de Pep Guardiola 1-0 à Porto.

James était un artiste hors pair car il avait Raheem Sterling dans sa poche

Mais il y a eu aussi de belles performances individuelles, l’arrière droit de Chelsea James s’occupant brillamment de Raheem Sterling de City.

Le joueur de 21 ans fait partie de l’équipe provisoire de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et Ferdinand pense que cet affichage dans un match à enjeux aussi élevés montre que James est prêt à tout ce que le tournoi de cet été peut lui lancer.

“Si vous allez jouer au plus haut niveau pour l’Angleterre dans un tournoi et Chelsea dans une finale de Ligue des champions, vous devez avoir des joueurs qui peuvent se lever et dire” laissez-moi un contre un et je m’en occuperai “, ” Ferdinand a déclaré à BT Sport.

« Ce soir, il est devenu un homme. Avant cela, c’était “est-il l’homme qu’il faut pour jouer pour Chelsea et encore moins pour l’Angleterre ?” Il a répondu à ces questions avec aplomb.

James a été pressenti pour devenir encore meilleur aussi

Nous n’avons même pas encore vu le meilleur de James, insiste l’ancien joueur et entraîneur de Chelsea Joe Cole.

“Je l’ai vu passer par l’académie et il était agressif, mais nous avons vu ses débuts en Premier League contre Wilfried Zaha et il l’a envoyé”, a ajouté Cole.

«Il l’a maintenant fait à Raheem Sterling et le faire sur la grande scène est un niveau supérieur.

«Je pense qu’il y a des niveaux à venir de lui. Quand il arrive dans le dernier tiers, il est presque trop poli. Il peut lui-même dépasser les joueurs et ses livraisons sont aussi bonnes que toutes celles que j’ai vues. »

En tant qu’arrière droit, la compétition est féroce pour James pour commencer pour l’Angleterre avec Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier et Kyle Walker également en lice pour une place de départ.

Mais Tony Cascarino de talkSPORT a suggéré que James serait l’arrière droit de premier choix de Southgate à l’Euro 2020 après cette performance.

“Il y a quelques années, j’ai parlé du talent de Reece, mais j’ai dû apprendre à mieux défendre, sinon il n’atteindrait jamais le sommet”, a déclaré Cascarino à talkSPORT.

“Je connais quelqu’un qui est lié à Reece James et après avoir fait un article disant cela, ils ont dit” oh, c’est un peu dur pour Reece “. J’ai dit “non, c’est un joueur formidable mais il doit devenir un meilleur défenseur”.

«Mais après la performance d’hier soir, vous pensez qu’il jouera probablement l’arrière droit de l’Angleterre à l’Euro. Il a joué son rôle.

Southgate a l’embarras du choix en termes d’options d’arrière droit. James a-t-il fait assez pour convaincre le patron de l’Angleterre qu’il est n°1 ?