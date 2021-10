Reece James intensifie à nouveau les tirs au but pour aider Chelsea à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao

Chelsea s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Carabao avec une victoire de 4-3 aux tirs au but contre Southampton à Stamford Bridge mercredi soir.

Reece James, qui a marqué le coup franc gagnant au tour précédent contre Aston Villa, a répété les pieds en envoyant calmement Fraser Forster dans le faux. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 en temps réglementaire, Forster et Kepa Arrizabalaga réalisant plusieurs arrêts.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a fait pivoter certains de ses hommes clés pour la visite de Southampton et a effectué six changements.

James, Callum Hudson-Odoi et Kai Havertz ont été parmi ceux qui ont conservé leur place de titulaire lors de la victoire 7-0 sur Norwich. Marcos Alonso est devenu capitaine du XI et Kepa, Malang Sarr, Saul, Ross Barkley et Hakim Ziyech ont également été rappelés.

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a apporté neuf modifications à l’équipe qui a été tenue en échec 2-2 à domicile contre Burnley samedi.

Stuart Armstrong est revenu après une blessure au mollet pour capitaine avec Che Adams et Adam Armstrong a également donné des opportunités à l’avant. Fraser Forster a commencé dans le but.

Chelsea a sorti l’impasse contre Southampton une minute avant la mi-temps lorsque Kai Havertz s’est dirigé vers le coin inférieur.

L’Allemand s’était rapproché avec deux tentatives précédentes et a finalement marqué son but lorsque le corner de Ross Barkley a été rencontré par l’attaquant, qui a guidé sa tête au-delà de Fraser Forster pour porter le score à 1-0.

Il n’a pas fallu longtemps à Southampton pour rétablir la parité après la mi-temps, Che Adams égalisant deux minutes après le début de la deuxième période.

Kyle Walker-Peters a couru dans la surface et bien que son faible effort ait été sauvé par Kepa, Adams était sur place pour marquer son premier but de la saison pour porter le score à 1-1.

Adams a ensuite fait tomber Alonso juste à l’extérieur de la surface sur la gauche. James a tiré le coup franc et a décoché un tir qui plongeait sous la barre transversale jusqu’à ce que Forster le renverse.

Et quelques instants plus tard, à l’heure de jeu, Havertz a ramené le ballon vers Barkley à droite de la surface. Mais sous un angle étroit, Forster l’a étouffé.

Chelsea s’est de nouveau rapproché après une pause sur la contre-attaque. Havertz a été forcé à l’écart. Son retrait a cependant choisi Saul Niguez sur le bord de la surface, mais a percé un faible effort juste à côté.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Saül a nié

Deux minutes plus tard, avec 75 minutes au compteur, Saul a failli marquer à nouveau. Du bord de la surface, il a bouclé un tir brillant vers le coin supérieur, mais Forster était à la hauteur.

Le remplaçant des Saints, Will Smallbone, s’est ensuite dirigé vers le but d’un centre de Shane Long, mais Kepa a gardé le ballon hors de portée.

Hudson-Odoi a ensuite dépassé deux défenseurs de Southampton pour entrer dans la surface, mais n’a pu tirer dans le filet latéral que sous un angle serré.

Lyanco a cependant failli gagner pour les Saints avec une tête battante d’un corner que Kepa a renversé. Et à partir de ce corner résultant, Mohammed Salisu a donné une tête et Kepa a effectué un autre arrêt vital.

LIRE LA SUITE: Une destination potentielle pour la star de Chelsea émerge alors qu’une approche de «rêve» est reçue