Reece James marque deux fois alors que Chelsea continue de gagner sa course à Newcastle

Reece James a marqué deux buts puissants contre Newcastle alors que Chelsea a remporté six victoires consécutives dans toutes les compétitions.

Le défenseur anglais a été rejoint par Jorginho sur la feuille de match lors d’une victoire directe 3-0 pour l’équipe de Thomas Tuchel. La victoire les a portés à 25 points en dix matches, tandis qu’elle a laissé Newcastle languir dans la zone de relégation.

Tuchel a effectué trois changements alors que Cesar Azpilicueta, N’Golo Kante et Hakim Ziyech sont revenus dans la formation de départ. Il était privé du héros du triplé de la semaine dernière, Mason Mount, pour cause de maladie. Kai Havertz a commencé à l’avant alors que Timo Werner et Romelu Lukaku restent absents pour cause de blessure.

Graeme Jones, quant à lui, a nommé la même équipe qui a fait match nul 1-1 avec Crystal Palace la dernière fois. Le patron par intérim a été presque récompensé pour sa confiance continue en Ryan Fraser à peine deux minutes plus tard.

L’ailier a été envoyé sur le flanc gauche après un beau travail de Callum Wilson. Un centre dangereux a été percé mais aucun joueur de Newcastle n’était là pour se convertir.

Chelsea a progressé dans le jeu au cours des dix minutes suivantes après un démarrage lent. Le milieu de terrain des Magpies Isaac Hayden a écopé d’un jaune pour un mauvais tacle sur Andreas Christensen.

Ziyech pensait avoir ouvert le score pour Chelsea après 29 minutes. Le joueur de 28 ans a été choisi par Jorginho dans la surface de Newcastle. Il a pris une touche avant de plier un grand effort dans le coin le plus éloigné.

Le but a été exclu car Ziyech était à un mètre ou deux de hors-jeu lorsque la passe de Jorginho a été jouée. Chelsea aurait dû ouvrir le score peu avant la pause. Reece James a envoyé un centre avec lequel Havertz n’a pas réussi à se connecter. Ziyech était présent au deuxième poteau mais a lancé sa volée.

Bielsa, Smith et six autres managers de Premier League sous pression pour obtenir des résultats

Ziyech a continué de représenter une menace en seconde période. Le Marocain s’est détourné de son marqueur avant de tirer au but à la 48e minute. Une grosse déviation de Jamaal Lascelles à contre-pied Karl Darlow, seulement pour que le ballon s’écrase contre le poteau.

Les deux managers ont ensuite cherché à changer les choses avec deux remplacements chacun. Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley ont remplacé Chelsea, tandis qu’Almiron et Willock ont ​​émergé pour l’équipe locale.

Les visiteurs ont finalement réussi à sortir de l’impasse à la 65e minute grâce à l’ailier Reece James. Callum Hudson-Odoi a couru sur la gauche avant de lancer une délicieuse balle.

Matt Ritchie de Newcastle l’a dirigé vers le haut avant qu’il ne tombe sur le chemin de James. L’Anglais a touché une touche avant de tirer du pied gauche dans le coin supérieur.

Une fusée Reece James 🚀#NEWCHE // @reecejames_24 pic.twitter.com/6Mg5EbTHKl – Premier League (@premierleague) 30 octobre 2021

James en fait deux

Les hommes de Tuchel, qui étaient déjà à l’aise à St James’ Park, ont alors commencé à jouer le ballon avec encore plus de confiance. Newcastle a été réduit à des spectateurs.

James a sécurisé son attelle avec un autre piledriver 12 minutes plus tard. Le tir de Loftus-Cheek depuis le bord de la surface a été bloqué, envoyant Darlow au sol. Le ballon est revenu à James qui a de nouveau tiré dans la lucarne, cette fois sur sa droite préférée.

Les points ont tous été bouclés peu de temps après alors que Jorginho a envoyé avec confiance un tir au but. Havertz a été renversé par Darlow dans la surface après avoir atteint le ballon en premier.

Jorginho, qui a été nominé pour le Ballon d’Or, a envoyé son effort au centre avec puissance.

LIRE LA SUITE: « Je suis heureux ici » – Un homme clé de Chelsea se détend sur l’avenir au milieu des rumeurs de sortie