Reece Oxford utilise Jude Bellingham comme source d’inspiration alors que l’ancienne star de West Ham regarde l’Angleterre après avoir prospéré dans la défense d’Augsbourg

Reece Oxford d’Augsbourg a salué la maturité de Jude Bellingham et dit que l’international anglais est destiné à être un joueur de premier plan.

À l’instar d’Oxford, qui a rejoint Augsburg à l’âge de 20 ans de West Ham, Bellingham est un autre exemple d’un jeune anglais qui a prospéré depuis son passage en Bundesliga, le joueur de 17 ans s’établissant comme l’un des plus chauds. perspectives dans le football mondial au Borussia Dortmund.

Reece Oxford est le dernier Anglais à bénéficier d’un déménagement en Allemagne

Les sourcils ont été soulevés lorsque Bellingham a rejeté les avances de Manchester United pour rejoindre Dortmund depuis Birmingham City pour 25 millions de livres sterling, mais le milieu de terrain a prospéré en Allemagne, marquant quatre buts en 43 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

L’une de ces frappes était un but magnifique contre Manchester City en Ligue des champions et il était encore plus sous les projecteurs en novembre dernier lorsque Gareth Southgate lui a offert ses débuts en Angleterre contre la République d’Irlande.

En tant que tel, Oxford – qui sait tout sur la gestion de la pression à un jeune âge – estime qu’il y a encore plus à venir de Bellingham.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Oxford a déclaré: «Il [Bellingham] joue comme s’il jouait dans la ligue pendant environ trois ans! Il est confortable, fort et agressif. Il a tout pour être un joueur de haut niveau. Tout le monde le compare à Steven Gerrard et tout le reste, mais il a tout pour être un joueur de haut niveau s’il garde la tête baissée et se concentre.

Bellingham n’a encore que 17 ans

«J’ai l’impression qu’il a fait un grand pas en avant et il m’a impressionné. Il est dans l’équipe senior pour l’Angleterre et c’est fou aussi. Il est le [English] joueur qui m’a le plus impressionné.

Avec deux sélections à son nom, Bellingham a une chance de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour les Championnats d’Europe de cet été et Oxford tient à suivre les traces du jeune homme de 17 ans au niveau international.

Oxford a d’abord joué en tant que milieu de terrain lorsqu’il a percé à West Ham, mais a joué dans le cadre d’un trio arrière à Augsbourg cette saison, un système avec lequel Southgate a également joué pour l’Angleterre.

«J’espère avoir un aperçu de l’équipe senior», a révélé Oxford.

«J’ai joué pendant les années vingt et tous les groupes d’âge inférieurs, donc j’espère pouvoir faire d’autres matchs ici et j’espère qu’il [Southgate] me donne une chance. J’espère que je pourrai lui prouver que je peux jouer dans l’équipe senior et c’est la prochaine étape pour moi.

Le passage d’Oxford à la défense pourrait améliorer ses chances en Angleterre

«Je dirais moitié centre [is my preferred position] mais le système des trois arrières est également bon. Nous avons de solides défenseurs [like] Jeff [Gouweleeuw] notre capitaine et Felix Uduokhai [at Augsburg]. Nous sommes tous forts dans les trois derniers, mais certains gestionnaires ne jouent pas le système des cinq ou trois arrière ou peu importe comment vous voulez l’appeler.

«Le demi-centre, je pense, est ma position la plus forte. Je peux aussi jouer au milieu de terrain, mais à long terme, je serai un demi-centre.

Le joueur de 22 ans a connu une saison décisive à Augsbourg cette campagne et commence à montrer pourquoi il était si bien noté à West Ham, où il est devenu le plus jeune joueur des Hammers lorsqu’il a fait ses débuts contre les Lusitanos âgés. 16 ans et 198 jours.

Ayant été en marge de la première équipe lors de sa première saison complète avec la formation allemande, il a fait 23 apparitions dans toutes les compétitions pour Augsbourg cette campagne et a été nommé Homme du match à quelques reprises pour de bonnes performances.

Oxford a quitté West Ham après huit ans en 2019

Bien que la saison ait été prometteuse sur le plan personnel pour Oxford, elle a été moins réussie pour Augsbourg, qui a été entraînée dans la bataille de relégation de Bundesliga après avoir remporté seulement cinq matchs de championnat en 2021.

Le club a installé Markus Weinzierl en tant que nouveau manager pour ses derniers matchs et en évitant le drop, l’objectif principal, Oxford revient sur la saison avec des émotions mitigées.

«Ce fut une meilleure saison. Si vous regardez le temps de match et les statistiques, ça a été la meilleure saison de ma carrière », explique-t-il.

«Je ne dirais pas que c’est parfait, parce que je veux toujours viser plus haut, mais c’est mieux que la saison précédente. Je suis heureux sur une note personnelle, mais je pense toujours que nous avons encore beaucoup à faire en tant qu’équipe pour rester dans la ligue. Nous sommes évidemment une équipe formidable et nous voulons rester dans la ligue et les deux prochains matchs sont importants pour nous et moi.

Malgré la bataille de relégation d’Augsbourg, Oxford n’a aucun regret d’avoir déménagé en Allemagne et estime qu’il ne s’est pas seulement amélioré en tant que joueur, mais aussi en tant que personne.

«J’apprends à faire des choses par moi-même», conclut-il.

«Je vis évidemment seul et personne ici. Pendant votre temps libre, vous devez faire quelque chose comme apprendre la langue, car il est toujours bon de connaître une autre langue, en particulier l’allemand qui est une langue si dominante.

«Ce ne sont que les petites choses; nettoyer votre maison tous les jours, laver, faire la vaisselle et cuisiner etc! Cela m’a aussi fait grandir en tant que personne.

«J’ai juste l’impression qu’en Angleterre, j’étais vraiment jeune quand je suis arrivé, donc mon niveau de concentration n’était pas aussi bon. Mais j’ai envie de déménager en Allemagne, ils se concentrent sur les petites choses et ça commence juste à se redresser maintenant. J’ai l’impression que je me concentre davantage et que je me concentre davantage lorsque je joue.