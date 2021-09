Réécoutez l’interview talkSPORT de 2020 alors que la légende de Liverpool parle de Saint et Greavsie et de sa relation avec Tottenham, de grands terrains terribles et de sa rencontre avec Donald Trump

Réécoutez l’interview de talkSPORT avec la légende de Liverpool, Ian St John, qui a parlé à la station en 2020 de l’ancien partenaire de télévision Jimmy Greaves et de leur tristement célèbre rencontre avec Donald Trump.

Les hommages ont afflué de Harry Kane, Mauricio Pochettino, Glenn Hoddle et de nombreuses autres légendes de Tottenham pour Greaves, qui est malheureusement décédé à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie.

. – .

Jimmy Greaves est le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham avec 266 buts en 379 apparitions pour le club du nord de Londres, et a également marqué 44 fois en 57 apparitions pour l’Angleterre

La mort de Greaves survient cinq mois après le décès de son partenaire de télévision et collègue légende du football Ian St John, décédé en mars, à l’âge de 82 ans.

Ensemble, le duo a dirigé l’émission de football la plus populaire de la génération – Saint et Greavsie.

En plus d’être deux des grands joueurs de tous les temps du football britannique, accumulant plus de 1 200 apparitions et 600 buts pour le club et le pays entre-temps, remportant trois titres de champion combinés, trois FA Cup et, bien sûr, la Coupe du monde en 1966 , les anciens attaquants ont retrouvé la gloire après avoir raccroché leurs bottes à la télé.

Saint et Greavsie était un spectacle pionnier qui a apporté une nouvelle irrévérence à une entreprise par ailleurs formelle, alors que deux des grands joueurs du jeu discutaient tous les samedis après-midi comme deux potes dans un pub.

C’était un partenariat bien-aimé, qui a changé le jeu de la diffusion sportive et dont les fans se souviennent encore comme l’un des meilleurs duos à la télévision, produisant certains des meilleurs moments sportifs sur la boîte.

. – .

St John a contribué à faire de Liverpool ce qu’ils sont aujourd’hui

St John avait également sa propre émission sur talkSPORT le dimanche au début des années 2000, aux côtés de Graham Beecroft, et il est retourné à la station en février 2020 pour une interview unique sur son ancien compagnon, Greavsie.

Saint a rejoint Max Rushden pour discuter du documentaire de Jimmy Greaves sur BT Sport, et a discuté de l’émission, de leur rivalité sur le terrain et de leur amitié en dehors, ainsi que de leur rencontre surprise avec un futur président des États-Unis.

C’était une interview brillante avec l’un des grands joueurs et personnalités du football britannique, avec son rire emblématique qui vous fait juste sourire et rire avec.

En hommage aux légendes de Tottenham et de Liverpool, vous pouvez réécouter l’intégralité de l’interview ci-dessus.

.

Les fans de football d’un certain âge auront de bons souvenirs d’avoir regardé Saint et Greavsie un samedi

Ian St John sur Jimmy Greaves :

« Il était au sommet de l’arbre, Jimmy. Il était le buteur numéro un du pays, pour le club et le pays, un buteur fantastique et bien sûr, il avait un esprit très vif et divertissait les gens lorsque son travail est passé à la télévision.

«Chaque fois que nous devions jouer contre lui… Bill Shankly avait une réunion d’équipe un vendredi matin, nous passions en revue les différents joueurs et ils avaient une équipe formidable alors, Tottenham, ils avaient de merveilleux joueurs.

«Mais chaque fois que nous discutions d’une équipe avant de jouer à Tottenham, nous choisissions Greavsie comme l’homme du danger,« nous devons le surveiller », car il était un si grand buteur.

« Tout ce dont il avait besoin, c’était d’un demi-snif et * boum * le ballon était au fond du filet. Il avait une habileté formidable, il était un grand coureur avec le ballon et il savait où être dans la surface de réparation lorsque le ballon tombait. C’était l’art d’un grand buteur, juste être au bon endroit au bon moment. C’était un grand joueur, fracassant.

« J’ai joué avec lui dans quelques matchs de charité après nos carrières, et c’était génial de jouer avec lui, parce que vous n’étiez pas si amoureux de lui quand vous deviez jouer contre lui !

Hommages rendus à la légende de Tottenham Jimmy Greaves par Gary Mabbutt

Sur Saint et Greavsie et leur relation :

« Nous avons adoré le faire, il n’y avait pas de répétitions ou quoi que ce soit et c’était juste un bon moment pour nous deux. Nous nous entendions vraiment bien en tant que potes.

« Nous nous sommes bien entendus en tant que paire de travail, et il était très drôle… eh bien, je pensais qu’il était très drôle !

« Mon rôle dans le duo était d’essayer de respecter le script ! Essayez de faire le football de manière à ce que Jimmy puisse rebondir, nous nous amusions et riions et nous nous éloignions du script. Parfois, Jimmy s’éloignait complètement du scénario, mais c’était drôle ! C’était mon travail de garder les choses en ligne droite, mais il n’a jamais été scénarisé.

« C’était Jimmy Greaves, un homme qui a marqué tous ces buts et joué au plus haut niveau, donc c’était génial pour le public, et vous savez qu’il est drôle quand les caméramans rient dans la salle de spectacle !

« C’était très amusant à faire. C’était mieux que de travailler, disais-je.

“J’avais tellement de respect pour lui d’avoir joué contre lui et de l’avoir joué dans ces matchs de transfert, et pour avoir surmonté ses problèmes d’alcool, c’était une grande chose.”

.

Greaves a remporté deux FA Cup avec Tottenham

GETTY

Ian St John a déclaré à talkSPORT qu’il aurait adoré jouer sur des surfaces modernes, après avoir passé sa carrière à cheminer dans la boue ou à patiner sur des terrains durs.

Sur l’état des terrains à son époque :

« Oh, ils étaient choquants.

“Il n’y avait pas de chauffage sous-sol ou quelque chose comme ça, ils étaient soit durs comme des os et défoncés parce que le jardinier n’avait pas réussi à les mettre à plat après le match précédent avec la neige et la glace… ou vous étiez jusqu’aux chevilles dans boue!

«Mais tu viens de t’y mettre!

« Je regarde les emplacements aujourd’hui et la plupart des anciens pros penseront : « ça aurait été magnifique ! »

“Le seul terrain sur lequel il était agréable de jouer était Wembley car il n’y avait pas de matchs semaine après semaine – seulement des matchs internationaux à la fin de la saison et des finales de coupe. Alors quand nous sommes sortis pour une finale de coupe à Wembley, nous ne pouvions pas le croire, c’était comme un terrain de boules, c’était fantastique.

« Quand nous regardons les terrains sur lesquels les enfants jouent aujourd’hui au plus haut niveau de la Premier League, ils sont merveilleux et nous ne pouvons que les regarder et penser « Je souhaite ! »

« Jouer sur ces terrains à ce moment-là, les gens ne comprennent pas – la balle vient vers vous en heurtant de gros divots et vous glissez et glissez, c’était vraiment très difficile.

“Croyez-moi, si un joueur comme Jimmy jouait aujourd’hui sur ces jolis terrains bien entretenus, il aurait marqué une tonne de buts de plus – et ce serait un record!”

Sur le tristement célèbre tirage au sort de la Coupe de la Ligue Rumbelows 1992 avec Donald Trump :

“C’était tellement drôle, parce qu’il n’avait aucune idée de qui nous étions, mais étant le showman qu’il est, profiter d’une poursuite pour y aller et faire un peu pour lui-même à la télévision nationale, c’était probablement tout il était intéressé.

“Et faire ça avec un gars deviendrait le meilleur homme du monde en politique… c’était juste drôle en y repensant.”