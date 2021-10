Réécrire le code : la commercialisation de la collaboration de code informatique

Dans le monde mobile où Microsoft a été contraint de se retirer, les systèmes d’exploitation sont étroitement contrôlés par Apple et Google.

Par Siddharth Pai

Les systèmes d’exploitation comme Windows ou MacOS sont des plates-formes qui s’exécutent sur des ordinateurs qui permettent à l’utilisateur d’installer d’autres programmes sur l’ordinateur, tels que Microsoft Word ou Excel. Leurs équivalents dans le monde mobile sont iOS d’Apple et Android de Google. Il s’agit de systèmes d’exploitation « fermés », ce qui signifie que les mises à jour de la plate-forme ne peuvent être fournies que par les fabricants d’origine des systèmes : Microsoft dans le cas de Windows, Google dans le cas d’Android et Apple dans le cas de MacOS et iOS.

Dans le monde mobile où Microsoft a été contraint de se retirer, les systèmes d’exploitation sont étroitement contrôlés par Apple et Google. D’autres entreprises, dont le chinois Huawei, ont tenté de créer des alternatives, mais l’avance dont jouissent les leaders du marché est trop importante pour que les débutants puissent faire des percées significatives.

Dans le monde des réseaux informatiques et cloud, cependant, les choses sont différentes. En septembre 1991, Linus Torlvalds a créé une famille de noyaux de systèmes d’exploitation « open source » similaires à Unix, un système d’exploitation répandu à l’époque pour l’informatique multi-utilisateurs. Étant open source, Linux a rapidement gagné en popularité auprès des programmeurs informatiques qui voulaient écrire des programmes indépendants des systèmes d’exploitation fermés, et depuis 2004, Linux est capable de fonctionner sur des systèmes d’exploitation basés sur Windows. Il fonctionne également de manière transparente sur les Mac et autres matériels.

Il y a quelques années, Torvalds a également créé un langage de programmation appelé ‘Git’, qui a d’abord été imaginé pour contourner les difficultés de faire fonctionner ensemble Linux et Windows. Je vais vous épargner l’explication technique de comment et pourquoi Torvalds a créé Git et je me concentrerai plutôt sur le monde « open source ». Linux et Git permettent tous deux une grande collaboration entre les programmeurs. Curieusement, mais aussi de manière compréhensible, les programmeurs ressentent le besoin de partager leurs morceaux de code de programmation les plus élégants avec le monde en général et un langage comme Git leur permet de les créer et de les partager facilement.

Sans surprise, les entrepreneurs de la Silicon Valley ont cherché à monétiser ces référentiels de code informatique dans Git. GitHub est le plus connu d’entre eux. Fondé en 2008, il s’agit d’un fournisseur d’hébergement Internet pour les environnements de développement de logiciels utilisant Git. En 2018, ses revenus s’élevaient à plus de 200 millions de dollars américains par an et la plate-forme comptait des dizaines de millions d’utilisateurs abonnés. Sans surprise, il a été acheté par Microsoft en 2018 pour une rançon royale : 7,5 milliards de dollars. Parfois, la meilleure façon de traiter avec des concurrents potentiels est de les racheter.

Pendant ce temps, un vairon dans le domaine, GitLab, qui était un concurrent direct de GitHub, est resté indépendant. Il a fait ses débuts jeudi dernier sur le NASDAQ et sa valeur actuelle est d’environ 16,5 milliards de dollars. Il semble que l’ère du boom de Covid des introductions en bourse technologiques ait été favorable à un autre débutant de vairon. La valeur actuelle de GitLab est plus du double de ce que GitHub, bien mieux financé, a pu collecter auprès de Microsoft en 2018. Très intéressant pour une entreprise pré-Covid, GitLab a été fondée en tant qu’entreprise entièrement distante sans siège social. Il n’y avait pas de biens immobiliers. Tous les employés à travers le monde étaient censés avoir un accès égal à l’information. GitLab dispose d’un manuel en ligne, composé désormais de plus de 2 000 pages Web. Le manuel définit en détail le fonctionnement de l’entreprise, couvrant l’ingénierie, la finance, le marketing, l’embauche, la rémunération, les avantages sociaux, les stock-options et, bien sûr, le travail à distance.

Il y a quelque temps, j’avais écrit que les SSII, telles que nous les connaissons et les acceptons, deviendront inexorablement des modèles dépassés. Les plateformes accessibles au public sont de plus en plus utilisées pour la demande et la prestation de services. Le coût du développement logiciel ne cesse de diminuer avec les bibliothèques de code réutilisables telles que celles disponibles sur GitHub et GitLab. Une grande partie du développement de logiciels se fait aujourd’hui avec l’utilisation de bibliothèques open source gratuites.

En outre, les coûts contractuels liés à l’achat et à la vente de logiciels et de services commerciaux sont en chute libre. Les services offshore indiens sont désormais de rigueur dans la plupart des organisations aux États-Unis et sur d’autres marchés. Cela soulève la question de savoir si les entreprises de services doivent agir comme un nœud de contrats comme elles l’ont fait jusqu’à présent ou si l’avenir sera celui où les entreprises de services deviendront de plus en plus simplement une plate-forme de collaboration entre acheteurs et vendeurs. La plate-forme ne fournira elle-même que quelques processus de signature tels que le contrôle de la qualité et la disponibilité du programmeur que tous les acteurs du marché des services (acheteurs et vendeurs) accepteront.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu l’émergence d’une culture d’entreprise axée sur le marché que parmi les travailleurs des services les moins qualifiés, tels que les chauffeurs de taxi et les coursiers. Néanmoins, ils constituent un banc d’essai sociologique intéressant pour l’avenir, alors que ces formes d’organisation du marché commencent à remplacer la dynamique actuelle des relations employeur-employé. Il est maintenant évident pour moi que nous sommes beaucoup plus près de cet avenir. Alors que les sociétés indiennes de services informatiques se sont considérablement développées pendant Covid, les problèmes du côté de l’offre pour trouver des talents informatiques de qualité se sont multipliés. Il y a une guerre intense pour les talents avec cinq à dix ans d’expérience. Les paquets de paie montent en flèche. De nombreux employés informatiques, qui se sont maintenant habitués au travail à distance, ne sont pas disposés à se soumettre à des trajets quotidiens horribles et à des lieux de travail réglementés et refusent de rentrer dans leurs bureaux ou de voter avec leurs pieds.

Le secteur est mûr pour être perturbé par un acteur capable de fournir une plate-forme pour la plupart des services informatiques. Les dépôts Git vous aideront.

L’auteur est consultant en technologie et investisseur en capital-risque

