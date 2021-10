Réédition de vinyle pour le deuxième album Apple de Billy Preston « Encouraging Words »

Virtuose de la soul éclectique Billy Preston‘s Encouraging Words, son deuxième de deux albums enregistrés pour Les Beatles‘ Etiquette Pomme, sortira en vinyle le 22 octobre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Preston, qui vient d’être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, était un collaborateur très apprécié des Beatles, tout comme il l’était les pierres qui roulent, en plus de son travail solo stellaire. Encouraging Words est sorti pour la première fois le 11 septembre 1970, coproduit par l’artiste et George Harrison.

Parmi les caractéristiques notables du LP, il comprend les premières versions publiées de deux des chansons les plus appréciées de Harrison, « All Things Must Pass » et « My Sweet Lord », deux mois avant les propres versions de George sur son chef-d’œuvre All Things Must Pass, récemment réédité sous forme élargie pour son 50e anniversaire.

Encouraging Words est une collection exaltante de chansons teintées de blues, de soul, de gospel et de rock’n’roll, et a été décrite par Record Collector en 2010 comme « l’un des meilleurs titres du catalogue Apple Records ». Clavier super Rick Wakeman a déclaré à John Wilson de BBC Radio 4 qu’il considérait les deux albums Apple de Preston comme « des joyaux absolus – une combinaison parfaite de gospel et de funk ».

L’album comprend également la version de Preston de « I’ve Got A Feeling » des Beatles, extrait de leur album Let It Be sorti quatre mois plus tôt. Parmi les autres faits saillants, citons l’ouverture inspirée de l’évangile « Right Now » et « Sing One For The Lord », ce dernier co-écrit avec Harrison. Son talent de claviériste est au premier plan sur des morceaux tels que « Let The Music Play », « When You Are Mine » et le dernier « You’ve Been Acting Strange ».

L’amitié de Preston avec le groupe remonte à 1962 quand, à l’âge de 16 ans seulement, il Petit Richard‘s en tournée lorsqu’ils jouaient à Liverpool, avec les Beatles en première partie. En 1969, il joue sur le Route de l’Abbaye chansons « Something » et « I Want You (She’s So Heavy) », puis a été crédité sur le single « Get Back », répertorié comme par « The Beatles with Billy Preston ». « La plus grande surprise a été la sortie du disque », a déclaré Billy en 2002. « Ils ne m’ont pas dit qu’ils allaient mettre mon nom dessus ! Les gars étaient vraiment gentils avec moi.

Il a de nouveau joué avec le quatuor lors de leur célèbre concert sur le toit d’Apple Corps le 30 janvier 1969. On le verra bientôt participer aux sessions de l’album et du film Let It Be, lorsque la série documentaire du cinéaste Peter Jackson Les Beatles : Revenez fait ses débuts sur Disney+ les 25, 26 et 27 novembre.

Précommandez Encouraging Words de Billy Preston, qui sortira en vinyle le 22 octobre.