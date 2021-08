Reef Finance annonce la cotation de Samecoin sur Reef Chain ⋆ Crypto new media

Reef Finance et Samecoin ont récemment annoncé leur premier stablecoin en collaboration sur l’écosystème de la chaîne récifale. En raison de l’ajout de Samecoin, ce serait le premier stablecoin sur la blockchain pour l’écosystème Reef Chain.

Samecoin est un protocole stable basé sur le cadre décentralisé qui permet aux propriétaires d’entreprise et aux entrepreneurs d’effectuer des paiements numériques transparents. Le cadre de Samecoin fonctionne sur son jeton nommé SAME et a des pièces stables comme SameEuro et SameUSD (SUSD). En outre, il est composé de nombreux composants tels que l’infrastructure, la gouvernance et Samecoin Finance.

Samecoin Finance gère le stablecoin tandis que l’infrastructure comprend SamePay, une application de portefeuille crypto basée sur un protocole non dépositaire avec une plate-forme de paiement social pour faciliter l’envoi, la réception et le commerce.

À l’avenir, Samecoin sera utilisé comme DAO via un jeton vSAME pour le vote. La communauté du protocole régira la même chose. De plus, les utilisateurs de Samecoin auront le pouvoir de frapper Samecoin, SameEuro et SUSD. Apparemment, Samecoin aurait déjà ajouté Hoo Smart Chain (HSC) et Binance Smart Chain (BSC).

En plus de la fête, avec l’intégration de Samecoin avec Reef Coin, il ajoutera également la blockchain Ethereum compatible VM de Reef Chain développée sur Substrate. Pendant longtemps, Reef Chain a autorisé la liquidité sur des plateformes telles que Binance Smart Chain, Ethereum, Cosmos, Polkadot et Avalanche via la fonction de solidité et le pont de liquidité.

Ici, le pont de liquidité permet le transfert d’actifs DeFi déjà existants comme Samecoin de Reef Chain à Ethereum. Cependant, la solidité de Reef Chain permet aux développeurs de transférer leurs dApps existantes de Reef Chain vers Ethereum sans altérer de quelque manière que ce soit le code du protocole.

Samecoin et Reef Finance prévoient d’apporter l’écosystème Samecoin de dApps et de jetons à Reef Chain dans les mois à venir et d’observer l’engagement des utilisateurs avec Samecoin en tant que communauté gouvernée par DAO.