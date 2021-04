Reef Finance vise à simplifier l’investissement DeFi grâce au protocole Paniers

Reef Finance, un écosystème DeFi propulsé par Polkadot, a publié un nouveau produit d’investissement visant à aider les investisseurs passifs à accéder à un portefeuille plus large de crypto-monnaies.

Reef Baskets V1 est décrit comme un «cadre basé sur Ethereum pour le déploiement de collections de jetons DeFi» et d’autres actifs cryptographiques. Il fonctionne de la même manière que les fonds négociés en bourse, ou ETF, qui sont populaires parmi les investisseurs traditionnels et les gestionnaires institutionnels.

Les investisseurs qui utilisent Reef Baskets ont la possibilité d’investir dans plusieurs paniers de jetons DeFi en même temps. Reef Finance décrit ses paniers comme une «approche quantitative de l’agriculture de rendement» qui réduit l’espace de décision d’un investisseur à seulement deux facteurs: combien d’argent ils sont prêts à investir et combien de risques ils sont prêts à assumer.

La version initiale de Reef Baskets est disponible sur Ethereum, avec une prochaine sortie prévue pour la chaîne Reef basée à Polkadot.

Le PDG Denko Mancheski pense que Reef Baskets constitue une option viable pour les investisseurs qui n’ont pas le temps de passer au crible les centaines de nouveaux projets DeFi qui arrivent sur le marché. Il expliqua:

«Les paniers de récif sont l’outil idéal pour l’investisseur passif qui ne souhaite peut-être pas passer du temps à rechercher et à gérer son propre portefeuille de jetons. […] Choisir le gagnant est objectivement difficile dans DeFi, et Reef Baskets combiné avec le Smart Engine simplifie le processus d’investissement. »

La finance décentralisée reste l’un des secteurs verticaux les plus en vogue de l’industrie de la blockchain. Il y a actuellement 274 crypto-monnaies répertoriées dans la catégorie DeFi de CoinMarketCap, un chiffre qui est susceptible d’augmenter considérablement cette année à mesure que de plus en plus de projets seront mis en ligne. La capitalisation boursière des projets DeFi existants est évaluée à un peu plus de 98 milliards de dollars.

Reef Finance a fait les gros titres le mois dernier après avoir reçu 20 millions de dollars d’investissements stratégiques d’Alameda Research. L’achat a donné à Alameda environ 528 millions de jetons REEF.