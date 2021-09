Reem Acra Spring RTW 2022 – WWD

La collection printemps de Reem Acra, la première conçue à partir de son nouveau siège social de la Cinquième Avenue, embrasse son nouvel environnement, à la fois dans l’espace de bureau et sa maison dans le New Jersey. Les vues sur l’architecture emblématique de New York – le Chrysler Building, l’Empire State Building, la bibliothèque publique de New York et le Grand Central Terminal – ont inspiré les détails de la collection, tandis que le temps passé à redécorer à la maison a influencé la collection d’Acra pour évoquer l’ambiance des soirées des années 1920.

De plus, citant “une affaire de famille”, la collection de vêtements de soirée a été photographiée par son frère, Fadi Acra, dans sa maison.

Le regard: Une tenue de soirée et de cocktail prête à l’emploi avec une juxtaposition de broderies métalliques et complexes et de broderies perlées – inspirées des gratte-ciel de style Art déco de la ville – contre des teintes pastel plus délicates et apaisantes et des fabrications de soirée flottantes, telles que la mousseline légère.

Citation à noter : « La collection est très festive, divertissante à la maison. Je pense que c’est l’ambiance dans laquelle nous devrions entrer; ce que je vois qui se vend, ce sont des pièces pas si décontractées, mais plus que vous pouvez porter pour vous divertir à la maison.

Pièces clés : Des tenues de soirée brodées et éblouissantes allant des robes longues au sol et des styles à clapet aux fourreaux modestes plus simples, et même un numéro de tulle rose pelucheux et ludique. Les points forts comprenaient des robes brodées plus moulantes.

Les plats à emporter : Bien que la collection ait été légèrement décrite comme une tenue à porter à la maison, l’interprétation et le lookbook d’Acra ont rappelé avec justesse le sentiment des soirées grandioses des années 1920. Ses dernières modes conviendront sûrement aux clients désirant le style Beaux-Arts et d’autres événements glamour à venir.