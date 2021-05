Reema Juffali : la pilote saoudienne de F3 vise le top 10

La première femme pilote de Formule 3 d’Arabie saoudite, Reema Juffali, a déclaré qu’elle visait un top 10 après avoir participé à la manche d’ouverture du championnat britannique de F3 BRDC 2021.

La pilote née à Djeddah, âgée de 29 ans, a produit une solide démonstration lors de la première course de la saison 2021 à Brands Hatch, où elle a fait ses débuts en Formule 3.

En tant que seule femme participant à l’événement, il existe un intérêt naturel pour les performances de Juffali, et elle est certainement heureuse de jouer un rôle dans l’élimination des barrières dans ce qui peut être un environnement dominé par les hommes.

« Pour être honnête, ce n’est pas une chose à laquelle je passe beaucoup de temps à penser », dit-elle. “Bien sûr, d’autres pilotes me testent parfois pour voir de quoi je suis fait – pour voir jusqu’où ils peuvent me pousser, mais ils le feraient quel que soit mon sexe. Je suis confiant, j’ai un fort esprit de compétition et j’aime relever les défis.

« Il y a des moments où je marche dans le paddock et je comprends que je me démarque, mais cela n’a jamais été un problème pour moi. Si j’aide à changer les mentalités, cela ne peut être qu’une bonne chose.

Après avoir appris à conduire pendant ses études aux États-Unis, Juffali a pu consacrer plus de temps à sa passion en 2018, lorsqu’il a été légalisé pour les femmes de prendre le volant en Arabie saoudite.

Ayant pour objectif de réaliser son rêve, Juffali a fait ses débuts en tant que pilote professionnelle plus tard la même année, avant de passer ensuite à la Formule 4 en 2019, en participant aux championnats britannique et émirati.

Plus tôt cette année, Juffali a annoncé qu’elle faisait la transition de la Formule 4 pour rejoindre Douglas Motorsport dans le championnat britannique de Formule 3 BRDC et, après avoir participé à la première manche de course, elle est impatiente de se lancer.

“C’était fantastique d’être de retour en action et d’avoir des fans présents l’a rendu d’autant plus spécial – le buzz tout au long du week-end était vraiment là, tout comme l’anticipation de toutes les personnes impliquées pour la saison à venir”, explique Juffali.

“En termes de course, c’était le premier week-end et il s’agissait surtout de se remettre dans le rythme et de se remettre en mode course. Courir sur la configuration complète de la piste à Brands Hatch avec un temps d’essai aussi limité, en particulier sur le mouillé, allait toujours être un défi. Je suis d’accord avec la façon dont cela s’est passé, mais j’attends toujours plus de moi-même. Mais l’équipe est vraiment derrière moi, j’apprends beaucoup et je tire le positif de chaque expérience.

« J’ai eu de la famille et des amis avec moi tout au long du week-end, ce qui était important et j’attends maintenant avec impatience que mes parents se joignent à moi pour les prochaines courses. Ma famille et mes amis sont une telle source de soutien moral.

Le premier tour d’action étant désormais terminé, Juffali a le temps de faire le point et de se préparer pour la prochaine réunion, qui aura lieu à Silverstone en juin.

Se fixant judicieusement des objectifs à court et à long terme, et avec le soutien d’une base de fans saoudiens passionnés, elle ne doit pas être sous-estimée.

«Je prends une course à la fois et l’objectif immédiat est de terminer parmi les dix premiers, que j’aimerais ensuite maintenir tout au long de la saison», dit-elle.

«Ensuite, je regarde dans le top six et je veux vraiment monter sur le podium à un moment donné. Il s’agit essentiellement de progresser régulièrement, de tirer le meilleur parti des opportunités et de consacrer des heures sur et en dehors de la piste pour faire de cette saison tout ce qu’elle peut être.

«C’est une période passionnante pour l’Arabie saoudite en général et je suis fier de faire partie de cette histoire. C’est formidable de savoir que les gens du pays s’intéressent à ce que je fais et me soutiennent.

