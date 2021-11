Reema Juffali, première coureuse saoudienne à être ambassadrice de la F1

La première femme pilote de course d’Arabie saoudite, Reema Juffali, a été nommée ambassadrice de Formule 1 pour le premier Grand Prix du pays à Djeddah ce week-end, ont confirmé lundi les organisateurs.

Le joueur de 29 ans, qui a participé au championnat britannique de Formule 3 cette année, sera l’un des premiers à parcourir un tour du circuit urbain le long des rives de la mer Rouge.

Elle participera également à un essai sur piste d’une voiture de Formule 1 Williams de 1979, sponsorisée par la compagnie aérienne nationale Saudia.

« Je suis vraiment impatiente de participer aux activités du week-end de course et j’espère que mon histoire et mon parcours pourront être une source d’inspiration pour tous ceux qui envisagent de poursuivre leur rêve », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L’Arabie saoudite a levé l’interdiction faite aux femmes de conduire en 2018 et Juffali est devenue la première femme saoudienne titulaire d’un permis à participer à une série la même année.

La course de Formule 1 de dimanche sera la troisième sur quatre au Moyen-Orient cette saison et pourrait également être décisive pour le titre.

Max Verstappen de Red Bull devance Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Mercedes, de huit points avant l’avant-dernière manche. (Reportage d’Alan Baldwin)